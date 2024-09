Wendlers und Laura Müllers «zweites Glück» wird ein Junge

Michael Wendler (52) und seine Frau Laura Müller (24) haben in einem Instagram-Post das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekanntgegeben. «Unser zweites Glück ist ein ... ... Junge», schrieb Müller in dem sozialen Netzwerk. Dahinter setzte sie fünf blaue Herzen. «Wir sind so unfassbar stolz bald Eltern von einem weiteren, wundervollen Sohn zu sein.» Im Video zeigt sie ihren nackten Babybauch, auf dem ihr Mann und sie mit blauer Farbe jeweils einen Handabdruck hinterlassen. Im Juli hatte Müller auf Instagram geschrieben: «Unser zweites Glück ist unterwegs.»

Der stark in der Kritik stehende Schlagersänger («Sie liebt den DJ») und seine Frau leben seit mehreren Jahren in Florida, wo sie sich 2020 auch das Jawort gaben. Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Wendler hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Eklats von sich reden gemacht. Auf der Plattform Telegram teilte er zudem immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien.