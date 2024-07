Wille und Vision - Felix Neureuther verrät Erfolgsrezept

Der Wille ist den Ex-Skirennläufern Felix Neureuther und Christian Neureuther zufolge der wichtigste Baustein zum Erfolg. «Der Talentierte kommt vielleicht schneller nach oben, aber der Fleißige wird erfolgreicher sein», sagte Felix Neureuther (40) in Garmisch-Partenkirchen. «Begabung allein reicht bei Weitem nicht aus.»

Sein Vater Christian Neureuther (75) dazu: «Man braucht immer Menschen an der Seite.» Es brauche ein Umfeld, «das einen führt». Ein Kind brauche Förderung, müsse aber seine eigenen Fehler machen. Letztlich aber gehe es um die «Vision und die Härte, die man mitbringt, um ganz nach oben zu kommen».

Erfolg im Leistungssport sei in dem Moment wichtig, in dem man aktiv sei, ergänzte Felix Neureuther. Es sei dann das, woran man gemessen werde. Habe man aber aufgehört, lerne man schnell, «die Dinge zu relativieren - und dass es wichtigere Dinge im Leben gibt», sagte der Ex-Skirennläufer. «Das Skifahren war meine erste große Liebe, die vergisst man nicht so schnell.» Das Wichtigste im Leben sei jedoch die Familie, so Neureuther.

Für Christian Neureuther ist Familie das Wichtigste Foto: Peter Kneffel/dpa