Zoll ermittelt gegen Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ist auf dem Weg nach Österreich, als der Zoll am Flughafen in München ihn festsetzt: Es geht um eine teure Uhr.

Weil er eine wertvolle Luxusuhr nicht angemeldet haben soll, ist Schauspieler Arnold Schwarzenegger am Mittwoch vom Zoll am Münchner Flughafen festgehalten worden. "Er sitzt bei uns, das ist richtig", sagte ein Sprecher des Hauptzollamts München am Nachmittag. Gegen Schwarzenegger ("Terminator", "True Lies") sei ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Nach Angaben des Zolls hatte Schwarzenegger eine wertvolle Luxusuhr nicht angemeldet, obwohl diese offenbar in der EU bleiben sollte. "Wenn die Ware in der EU bleibt, muss man das versteuern und verzollen", sagte der Zoll-Sprecher. "Das gilt für jeden."

Wie lange Schwarzenegger noch bei den Beamten warten musste, konnte der Sprecher am Nachmittag zunächst nicht sagen. "Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch." Er gehe aber davon aus, dass der in Österreich geborene US-Schauspieler seine Reise bald fortsetzen könne.

Laut "Bild"-Bericht war Schwarzenegger auf dem Weg nach Österreich zu einer Klima-Charity-Auktion. Später wollte der Schauspieler das Hahnenkammrennen in Kitzbühel besuchen.

(dpa)