Zum Geburtstag - Marjan Märchenbotschafterin auf Lebenszeit

Für Hanau ist Marie-Luise Marjan mehr als nur «Mutter Beimer» aus der ehemaligen ARD-Serie «Lindenstraße»: Die Geburtsstadt der Brüder Grimm feiert die Schauspielerin, die an diesem Samstag (9. August) 85 Jahre alt wird, als ihre Märchenbotschafterin. «Sie ist eine engagierte Fürsprecherin für die Märchenkultur in Hanau und die Märchen der Brüder Grimm», erklärt der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). «Marie-Luise Marjan rührt mit ihrer Herzlichkeit und ihrer Stimme die Menschen.»

Als Märchenbotschafterin der Stadt Hanau und der Brüder Grimm Festspiele Hanau bringt Marjan seit 2018 die Werke der Brüder Grimm dem Publikum nahe. Sie liest regelmäßig zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts Märchen und ist bei den alljährlichen Märchenaktionstagen in der Innenstadt ebenso dabei wie bei den Brüder Grimm Festspielen. Aus Anlass ihres 85. Geburtstag ernennt sie Hanau nun zur «Märchenbotschafterin auf Lebenszeit».

«Marie-Luise Marjan ist herzlich, weiß immer spannende Geschichte zu erzählen – sie ist einfach goldrichtig für Hanau, für die Menschen», sagt Kaminsky. Ihr Engagement, insbesondere im Rahmen der Brüder Grimm Festspiele, sei von großem Wert für die Stadt und ihre Märchenkultur.