Beerdigung von Boygroup-Star Liam Payne: Familie und Staraufgebot erweisen letzte Ehre

Liam Payne, früherer Sänger der weltbekannten Band One Direction, wurde bei einer Trauerzeremonie nahe London zu Grabe getragen.

Wenige Wochen nach seinem tragischen Tod im Alter von 31 Jahren durch einen Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires versammelten sich Freunde, Familie und zahlreiche Prominente, um Abschied zu nehmen.

Ergreifender Abschied bei Beerdigung von Liam Payne

Die Trauerfeier für Payne sowie die Beerdigung fanden am Mittwoch (20. November) im kleinen Ort Amersham in der Grafschaft Buckinghamshire nordwestlich von London statt. Ursprünglich stammt der populäre Boygroup-Sänger aus Wolverhampton nahe Birmingham.

Die Zeremonie des am 16. Oktober verstorbenen Künstlers fand in einer kleinen Kirche statt, zahlreiche Bilder von der Beerdigung des One-Direction-Stars kursieren im Netz. Zu sehen ist mitunter ein Sarg, der in einer schlichten weißen Kutsche zur Kapelle vorgefahren wird.

Bandkollegen und weitere Prominente erweisen Payne letzte Ehre

Unter den Trauergästen waren die ehemaligen Bandkollegen Harry Styles, Niall Horan und Louis Tomlinson sowie seine Partnerin Kate Cassidy, die offenbar vor seinem Tod das Hotelzimmer verließ. Ihren Angaben zufolge hätten beide vorgehabt, demnächst zu heiraten.

Ebenfalls anwesend bei der Beerdigung von Liam Payne war Cheryl Tweedy, die Mutter seines Sohnes Bear und frühere Sängerin der Band Girls Aloud. Auch der britische Entertainer James Corden, Castingshow-Juror Simon Cowell und weitere Bekanntheiten erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Tragischer Tod von Liam Payne in Buenos Aires - Ermittlungen laufen weiter

Payne war im Oktober während eines Aufenthalts in Argentinien ums Leben gekommen. Nach Angaben der argentinischen Polizei hatte Liam Payne in den 72 Stunden vor seinem Tod mehrfach Alkohol, Kokain sowie ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum zu sich genommen und reiht sich in die Riege zahlreicher Stars ein.

Nach wie vor gibt es abseits davon jedoch Ermittlungen gegen drei Verdächtige, die mit dem Tod des prominenten Musikers etwas zu tun haben könnten. Die Ergebnisse stehen Medienberichten zufolge noch aus.

Payne erlangte mit One Direction Ruhm - anschließend solo unterwegs

Liam Payne wurde durch die Casting-Show „X Factor“ im Jahr 2010 bekannt und erlangte mit One Direction internationalen Ruhm. Die Band prägte eine Generation von Fans und lieferte bekannte Hits wie „What Makes You Beautiful“ und „Story of My Life“.

Nach der Pause der Band im Jahr 2016 verfolgte Payne eine Solokarriere, während er privat mit den Herausforderungen seiner Bekanntheit zu kämpfen hatte. Die Beerdigung wurde von emotionalen Musikstücken begleitet. Fans weltweit drückten abseits der Beerdigung eines ihrer Idole ihre Trauer durch Gedenkaktionen aus.