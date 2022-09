"Liberame – Nach dem Sturm": Infos zu Termin, Besetzung, Handlung und Wiederholung

Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um die Mini-Serie "Liberame – Nach dem Sturm": TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung der Sendung.

Mit "Liberame - Nach dem Sturm" startete eine neue Drama-Serie im öffentlich-rechtlichen ZDF. In der hochpolitischen sechsteiligen Serie treffen zwei unterschiedliche Welten auf dem Mittelmeer zusammen: afrikanische und arabische Geflüchtete und europäische Touristen, die in Wohlstand leben.

Wann ist die Serie im TV zu sehen? Worum geht es genau? Welche Schauspieler sind dabei? Und gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie alles Wichtige über TV-Termin, Besetzung, Handlung und Übertragung.

TV-Termin und Folgen: Wann läuft "Liberame – Nach dem Sturm" im TV?

Die insgesamt sechs Folgen von "Liberame - Nach dem Sturm" waren an zwei Tagen Anfang September zu sehen. Das waren die Sendetermine der Drama-Serie:

Folge Datum Uhrzeit Sender Folge 1: "Abdrift" 05.09.2022 20.15 Uhr ZDF Folge 2: "Schwere See" 05.09.2022 21.00 Uhr ZDF Folge 3: "Wende" 05.09.2022 21.45 Uhr ZDF Folge 4: "Leuchtfeuer" 07.09.2022 20.15 Uhr ZDF Folge 5: "Mayday" 07.09.2022 21.00 Uhr ZDF Folge 6: "Erlöse mich" 07.09.2022 21.45 Uhr ZDF

"Liberame – Nach dem Sturm": Die Handlung der Serie

In "Liberame – Nach dem Sturm" begegnen europäische Touristen beim Segeln einem überfüllten Boot, auf dem Geflüchtete versuchen in das sichere Europa zu gelangen. Das Boot der Geflüchteten erleidet einen Motorschaden, woraufhin sich die Touristen nach einiger Diskussion dazu entschließen, diese in Schlepptau zu nehmen und in einen sicheren Hafen zu bringen.

In der Nacht zieht jedoch ein Sturm auf, das Abschlepptau reist und zahlreiche Geflüchtete verlieren ihr Leben. Vom Tod der Passagiere erfahren die deutschen Segler jedoch erst einige Zeit später bei einer Begegnung mit den Überlebenden.

Darsteller: Welche Schauspieler bilden die Besetzung der Serie?

Hier haben wir die Rollen und die an der Serie beteiligten Schauspieler für Sie in der Übersicht zusammengefasst:

Jan Garbe – Friedrich Mücke

– Caro Garbe – Johanna Wokalek

– Ismail Sabia – Mohamed Achour

– Zahra Sabia – Kenda Hmeidan

– Kenda Hmeidan Helene Neumann – Ina Weisse

Bilal Sabia – Tariq Al-Saies

– Tariq Al-Saies Fiona Garbe – Natalia Belitski

Daniel Schilling – Marc Benjamin

Elly Garbe – Mina-Giselle Rüffer

– Said Sabia – Shadi Eck

Akono Chuke – Emmanuel Ajayi

Klaudia – Monika Oschek

Kommissarin Karlsen – Stephanie Japp

Kommissar Rotter – Jean-Philippe Adabra

Susanne Sinha – Melina Gierke

Gustav Garbe – Wieland Bock

Gibt es eine Wiederholung von "Liberame – Nach dem Sturm"?

Wann und wie "Liberame – Nach dem Sturm" im TV wiederholt wird, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Falls Sie sich die Mini-Serie gerne ansehen würden, jedoch zu den Ausstrahlungsterminen keine Zeit haben, ist dies kein Problem. Nach dem TV-Termin finden Sie die Sendung in der ZDF-Mediathek, wo Sie diese zu jedem beliebigen Zeitpunkt ansehen können.

Kosten fallen hierfür keine an. Der öffentlich-rechtliche Sender sowie seine Mediathek werden von den Rundfunkgebühren finanziert, weshalb sie kostenlos und ohne Abschluss eines Abonnements genutzt werden können. (AZ)