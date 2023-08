Karlsruher Lichterfest 2023: Tickets, Termin und Programm

Am 18. und 19. August steigt das Karlsruher Lichterfest 2023 im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Alle Infos zu Tickets, Termin und Programm gibt es hier.

Karlsruhe erstrahlt wieder in vielerlei Lichtern, denn im August 2023 ist das Karlsruher Lichterfest zurück. Nachdem es in den vergangenen Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, kehrt es nun farbenfroher und leuchtender zurück denn je. Zwei Tage lang können sich die Besucher und Besucherinnen des Festes an einem bunten Lichtspektakel erfreuen.

Wann ist der Termin des Lichterfestes in Karlsruhe? Wie sieht das Programm aus? Was kosten die Tickets? Alle Infos zum Karlsruher Lichterfest 2023 gibt es in diesem Artikel.

Karlsruher Lichterfest 2023: Termin und Ort

Die beste Zeit, die Stadt in Lichtern schimmern zu lassen, sind die lauen Abendstunden des Sommers.

Deshalb findet das Karlsruher Lichterfest im August statt, genauer gesagt am Freitag, dem 18. und Samstag, dem 19. August 2023. An beiden Tagen geht es jeweils um 15 Uhr los.

Ort des Festes ist der Zoologische Stadtgarten im badischen Karlsruhe. Dabei spielen verschiedene Leuchtmittel eine tragende Rolle: Von Kerzen, über Lampions bis hin zu LED-Leuchten ist alles geboten.

Karlsruher Lichterfest 2023: Programm - Was ist geboten?

Beim Karlsruher Lichterfest 2023 gibt es Lichter in allen Formen und Farben. Hier finden Sie einen Überblick des gesamten Programms.

Freitag, 18. August 2023

Seebühne:

19.30 – 22.30 Uhr: Soulcafé - Funk und Soulband aus Karlsruhe

Pavillon (300 m westlich Eingang Süd/Hbf)

15 – 15.30 Uhr: Magisch schön - Kinder-Zaubershow mit dem Zauberer Ernestin

16 – 16.30 Uhr: Parastu - Zauberhafte Kindershow

17 – 17.30 Uhr: Magisch schön - Kinder-Zaubershow mit dem Zauberer Ernestin

18 – 18.30 Uhr: Parastu - Zauberhafte Kindershow

Garten Baden-Baden (Eingang Süd/Hbf)

19.30 – 22.00 Uhr: Handmade – Band spielt "History of Rock"

Bereich der Schachspiele

15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop

Samstag, 19. August 2023

Seebühne

19.30 Uhr: Seebühnen-Cocktail mit Gaby Baginsky (Schlagersängerin), Perry Paul (Bauchredner und Moderator), Daniel Hochsteiner (Tempojongleur), Mister Black und seine tierischen Freunde (Zaubershow mit Tieren), Manuela Mücke (Artistik), Strange Comedy (Artistik & Comedy), Marching Band Waldbronn

Pavillon (300 m westlich Eingang Süd/Hbf)

15 – 15.30 Uhr: Magisch schön - Kinder-Zaubershow mit dem Zauberer Ernestin

16 – 16.30 Uhr: Parastu - Zauberhafte Kindershow

17 – 17.30 Uhr: Magisch schön - Kinder-Zaubershow mit dem Zauberer Ernestin

Garten Baden-Baden (Eingang Süd/Hbf)

19.30 - 22 Uhr: SKYLINE - Band aus der Ortenau spielt Schlager bis

Wiese beim Spielplatz

15.30: Uhr Vorlesegeschichten mit der Stadtbibliothek: Alles rund um Zootiere

16.30 Uhr: Vorlesegeschichten mit der Stadtbibliothek: Alles rund um Zootiere

17.30 Uhr: Vorlesegeschichten mit der Stadtbibliothek: Alles rund um Zootiere

Bereich der Schachspiele

15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop

Karlsruher Lichterfest 2023: Was kosten die Tickets?

Tickets für das Karlsruher Lichterfest 2023 gibt es über folgende Wege zu erwerben:

in der App eTicket@KA: Ticktes werden anschließend am Einlass vom Handy gescannt

Vorverkauf an den Zoo-Kassen seit 1. Juli 2023

Die Preise sind im Vorverkauf identisch mit den regulären Eintrittspreisen. Kauft man sich ein Ticket an einem der beiden Veranstaltungstage, gibt es einen Aufpreis von 3 Euro.

Tageskarte Einzelperson mit Artenschutz-Euro ohne Artenschutz-Euro am Veranstaltungstag Erwachsene 13 12 15 Rentner, Pensionäre, Schwerbehinderte, Schüler über 15 Jahre, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende (einschließlich FÖJ und FSJ ) 11 10 13 Kinder (6 bis 15 Jahre) - 5,50 8,50 Kinder unter 6 Jahre frei frei frei