"Liebe im Sinn": Alle Infos zum Start und den Sendeterminen

"Liebe im Sinn" läuft ab Mitte April bei Sat.1 im Fernsehen. Hier bekommen Sie alle Infos zu der Show und erfahren mehr zu Start, Sendeterminen und Sendezeit.

Bei Sat.1 läuft demnächst eine neue Dating-Show mit dem verheißungsvollen Namen "Liebe im Sinn" im Programm. In der Sendung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance sich in verschiedenen Experiment-Stufen ineinander zu verlieben.

Die Besonderheit an dem Format ist, dass sich die beiden Verliebten erst zu Gesicht bekommen, wenn eine der beiden Personen ihrem Gegenüber einen Antrag macht und dieser auch angenommen wird.

Wann startet die neue Sendung "Liebe im Sinn"? Wie liegen die Sendetermine? Und was gibt es sonst noch zu dem Format wissen? In diesem Artikel informieren wir Sie über Start, Sendetermine und Sendezeit und halten viele weitere Infos zu "Liebe im Sinn" für Sie bereit.

Video: ProSieben

Start: Ab wann ist "Liebe im Sinn" auf Sat.1 zu sehen?

Die neue Sendung "Liebe im Sinn" ist ab Montag, 11. April 2022, im TV zu sehen. Los geht's pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Sendetermine und Sendezeit von "Liebe im Sinn"

"Liebe im Sinn" läuft ab Mitte April immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1. Hier finden Sie einen Überblick über die vorläufigen Sendetermine der (mutmaßlich) sieben Ausgaben:

Folge 1: 11. April 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 2: 18. April 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 3: 25. April 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 4: 02. Mai 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 5: 09. Mai 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 6: 16. Mai 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 7: 23. Mai 2022 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Konzept: So funktioniert "Liebe im Sinn"

Lesen Sie dazu auch

In der Sendung "Liebe im Sinn" erwartet die verschiedenen Singles ein Kennenlernen auf völlig andere Art und Weise als sonst üblich. In unterschiedlichen Experiment-Phasen können die Kandidatinnen und Kandidaten herausfinden, wer am besten zu ihnen passt und wer am Ende die Partnerin oder der Partner fürs Leben sein könnte. Dabei helfen den Beziehungswilligen lediglich ihre Sinne. Sehen können Sie sich allerdings nicht. Es kommt also auf Geruch, Stimme und weitere Merkmale des Gegenübers an.

Ist die Anziehungskraft auf beiden Seiten stark genug, so verlobt sich das Paar und lernt sich im anschließenden gemeinsamen Urlaub näher kennen. Das Heiratsexperiment ist von Erfolg gekrönt, wenn sich die Singles am Ende ihrer Kennenlern-Phase das Ja-Wort geben und in eine erfüllte Ehe und glückliche Zukunft starten.

Teilnehmer: Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Liebe im Sinn" mit dabei?

Insgesamt nehmen 28 verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten jeglichen Alters an der Sendung "Liebe im Sinn" teil. Zum jetzigen Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest, wer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show sind. Sobald uns die entsprechenden Informationen hierzu vorliegen, reichen wir Sie an dieser Stelle nach.

Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Liebe im Sinn" auf Sat.1

Wie läuft die Übertragung von "Liebe im Sinn" im TV und Stream ab? Im Fernsehen laufen die Folgen beim Free-TV-Sender Sat.1. Im Stream ist die Sendung beim Anbieter Joyn zu sehen, wofür allerdings eine Registrierung nötig ist. Dort gibt es ganze Folgen nach der TV-Ausstrahlung auch als Wiederholung zum Nachschauen.