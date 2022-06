Staffel 2 von "Liebe und Anarchie": Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung

Die Serie "Liebe und Anarchie" läuft mit Staffel 2 bei Netflix. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Auch einen Trailer finden Sie hier.

Die Serie "Liebe und Anarchie" ist demnächst mit Staffel 2 beim Streaminganbieter Netflix zu sehen. Im Fokus der Dramedy-Serie steht die verheiratete Beraterin Sofie, die einen altmodischen Verlag fit für die Zukunft machen soll. Bei ihrer Arbeit dort lernt sie den jungen IT-Spezialisten Max kennen. Um mehr Schwung in ihren Arbeitsalltag zu bringen, beginnen die beiden sich gegenseitig Aufgaben zu stellen, wodurch sich nach und nach auch Gefühle entwickeln.

Die Idee zu der Serie stammt von der schwedischen Filmregisseurin Lisa Langseth. Sie führte bei der Produktion der beiden Staffeln auch Regie. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Liebe und Anarchie" fanden hauptsächlich in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt.

Was passiert in den neuen Folgen? Und aus welchen Schauspielern setzt sich der Cast von Staffel 2 zusammen? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der zweiten Staffel von "Liebe und Anarchie". Außerdem halten wir einen Trailer für Sie bereit.

Start: Ab wann ist "Liebe und Anarchie" mit Staffel 2 bei Netflix zu sehen?

Staffel 2 der schwedischen Serie "Liebe und Anarchie" geht am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, um 9.00 Uhr beim Streaminganbieter Netflix an den Start.

Um die Serie dort anschauen zu können, brauchen Sie eine Mitgliedschaft bei der Streamingplattform. Der Preis für ein Abonnement variiert je nach gewähltem Angebot. Pro Monat fallen zwischen 7,99 Euro und 15,99 Euro für Kundinnen und Kunden an.

Handlung: Darum geht es in Staffel 2 von "Liebe und Anarchie"

Sofie ist frisch von ihrem Ehemann geschieden und will sich zusammen mit Max nun ein neues Leben aufbauen. Doch nachdem einige unerwartete Ereignisse passieren, stürzt sie in eine große Lebenskrise, die sich auch auf ihre Beziehung mit Max auswirkt.

Staffel 2 von "Liebe und Anarchie" erzählt die Geschichte von Sofie und Max weiter. Foto: Netflix

Unterdessen ist der kleine Verlag Lund & Lagerstedt, für den Max und Sofie arbeiten, damit beschäftigt, in der traditionellen Welt der Literaturbranche Fuß zu fassen. Doch schon relativ bald ergeben sich große Differenzen zwischen dem Alten und dem Neuen sowie zwischen der Welt der Kunst und den finanziellen Möglichkeiten.

Episoden: Das sind die Folgen von "Liebe und Anarchie", Staffel 2 auf Netflix

Staffel 2 von "Liebe und Anarchie" setzt sich genau wie die erste Staffel aus insgesamt acht Folgen zusammen. Wie die Titel der einzelnen Episoden lauten, hat Netflix noch nicht bekannt gegeben. Wir reichen die Folgennamen nach, sobald uns die entsprechenden Informationen vorliegen:

Folge 1: Titel noch nicht bekannt

Folge 2: Titel noch nicht bekannt

Folge 3: Titel noch nicht bekannt

Folge 4: Titel noch nicht bekannt

Folge 5: Titel noch nicht bekannt

Folge 6: Titel noch nicht bekannt

Folge 7: Titel noch nicht bekannt

Folge 8: Titel noch nicht bekannt

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Liebe und Anarchie", Staffel 2?

Auch in Staffel 2 von "Liebe und Anarchie" spielen Ida Ingvoll und Björn Mosten wieder die Hauptrollen und verkörpern die Beraterin Sofie und den IT-Experten Max.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Darstellerinnen und Darsteller im Cast der zweiten Staffel und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Ida Engvoll Sofie Björn Mosten Max Carla Sehn Caroline Marina Bouras Vivianne David Dencik Filip Reine Brynolfsson Freidrich Björn Kjellman Ronny Gizem Erdogan Denise Lars Väringer Lars

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 2 von "Liebe und Anarchie"

Damit Sie sich einen Eindruck von Staffel 2 der Netflix-Serie "Liebe und Anarchie" machen können, finden Sie hier den schwedischen Original-Trailer mit der Ankündigung der zweiten Staffel: