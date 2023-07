Fünf Menschen erzählen vom Geheimnis einer guten Fernbeziehung

Von Axel Hechelmann (Protokolle) - 11:46 Uhr Artikel anhören Shape

Hunderte, teils tausende Kilometer liegen zwischen ihnen – dennoch führen sie eine Beziehung. Hier sprechen fünf Frauen darüber, wie kompliziert das sein kann.

Sie lebt in Spanien, er in Argentinien. 10.000 Kilometer – one way. Dennoch sind Gesa und Gustavo seit mehr als drei Jahren ein Paar. Wie ertragen sie es, sich nur selten zu sehen? Was gibt ihnen Kraft? Und wie planen sie ihre gemeinsame Zukunft?

In diesem Text kommen Menschen zu Wort, die eine Fernbeziehung führen – oder führten. Diese Menschen sind nicht zufällig ausgewählt: Sie gaben unserer Redaktion schon zu Zeiten von Corona-Krise und Grenzschließungen Einblicke in ihre Partnerschaften. Hier finden Sie die Reportage aus dem Jahr 2020 und hier die Protokolle aus dem Jahr 2021.

