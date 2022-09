"Lieblingslieder" auf RTLup: Gäste, Moderatoren und Übertragung der Schlager-Show

Die Schlager-Show "Lieblingslieder" kommt ins Fernsehen. Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Termin, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Show.

In diesem Sommer bringt der Sender RTLup den Schlager ins Privatfernsehen. Mit gleich zwei Shows, die der Sender überträgt, bekommen Schlager-Fans das volle Programm geboten. Mit dabei sind die großen Stars der deutschen, aber auch der internationalen Schlager-Szene.

Das Schlager-Mega-Event "Lieblingslieder" wird Mitte September zu sehen sein. Wir informieren Sie hier über alles rund um die Show, insbesondere über die Gäste und die Moderatoren der Sendung.

"Lieblingslieder": Das ist der Termin der Ausstrahlung bei RTLup

In diesem Sommer wird der Privatsender RTLup gleich mehrere Schlager-Großevents ins Fernsehen bringen. Eines davon ist das in der Rheinaue in Bonn stattfindende "Lieblingslieder". Das Event fand bereits am 6. August statt, gesendet wird es aber erst am 14. September ab 20.15 Uhr. Davor wird allerdings noch die Schlager-Show "Bella Italia - Musik für die Ewigkeit" bereits am 7. September im Fernsehen zu sehen sein.

Zur Einstimmung für die Zuschauer auf den "Schlager-Sommer" bei RTLup, zeigt der Sender bereits Ende August zwei Dokumentationen über absolute Schlagergrößen. Zuerst wird die Karriere von Helene Fischer in "Absolut Helene Fischer" näher beleuchtet, in der darauffolgenden Woche ist dann DJ Ötzi in "Absolut DJ Ötzi" dran.

Das sind die Gäste der Schlager-Show "Lieblingslieder"

Wie es sich für ein großes Schlager-Event gehört, waren auch bei "Lieblingslieder" die Stars der Szene mit am Start. Dazu zählten neben den üblichen Stars wie Michelle oder Nino de Angelo auch überraschendere Gäste wie etwa der Pop-Titan Dieter Bohlen. Wir haben für Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Gäste bei "Lieblingslieder" zusammengestellt:

Michelle: Die bereits seit rund drei Jahrzehnten in der Schlagerwelt berühmte Sängerin ist derzeit von keinem großen Schlager-Event wegzudenken. Ihr aktuelles Jubiläumsalbum "30 Jahre Michelle - Das war´s... noch nicht" war nach nur zwei Wochen bereits auf Platz eins der Schlager-Charts.

Beatrice Egli : Ihre Karriere begann die heute 33-Jährige bei " Deutschland sucht den Superstar ". Darauf folgten verschiedene Singles und Fersehauftritte als Sängerin und Moderatorin. Mittlerweile hat sie sich als feste Größe in der Schlagerwelt etabliert.

Nino de Angelo : Der für seinen Mega-Hit "Jenseits von Eden" bekannte Schlagersänger ist derzeit wieder mit einem neuen Album in den Charts. Der mittlerweile barttragende Sänger ist eines der bekanntesten Gesichter der Schlager-Szene, und das seit fast vier Jahrzehnten!

Dieter Bohlen : Nachdem seine langjährige Erfolgsshow " Deutschland sucht den Superstar " erst kürzlich ihr Ende bekannt gegeben hatte, trat die Pop-Legende nun bei " Lieblingslieder " auf. Die Zuschauer zuhause vor den Bildschirmen dürfen sich auf eine Mischung seiner " DSDS "-Songs und der Lieder aus seinen " Modern Talking "-Zeiten freuen.

Giovanni Zarella : Bekannt wurde der gelernte IT-Systemkaufmann durch seine Teilnahme an der Casting-Show "Popstars". Nach dem Aus der dort gegründeten Band "Bro´Sis" wurde Giovanni Zarella in den verschiedensten Bereichen der Fernseh-Unterhaltung tätig. Doch auch der Musik blieb der Vollblut-Musiker stets treu. Momentan ist er mit seinem Album "Ciao" in den Charts vertreten, er covert auf diesem Album traditionelle deutsche Schlager auf italienisch.

Ross Anthony : Ebenso wie Giovanni Zarella war Ross Anthony ursprünglich Band-Mitglied bei "Bro´Sis". Der aus England stammende Sänger ist mittlerweile aber nicht mehr als Pop-Musiker unterwegs, sondern als Schlagerstar. Als TV-Persönlichkeit und leidenschaftlicher Sänger ist er auf diversen Schlager-Events vertreten.

Das sind die Moderatoren von "Lieblingslieder"

Moderiert wird die Sendung vom jungen Sänger Ramon Roselly zusammen mit RTL-Moderatorin Steffi Brungs.

Ramon Roselly: Wie schon Beatrice Egli vor ihm gelang es dem 29-Jährigen, einen Sieg in der Casting-Show " Deutschland sucht den Superstar " in eine erfolgreiche Schlager-Karriere zu verwandeln. Nun haben die Zuschauer die Gelegenheit, ihn auch als Moderator kennenzulernen.

Steffi Brungs : Die studierte Sportjournalistin ist seit Jahren für die RTL -Group als Moderatorin tätig. Mit ihr als Teil des Moderations-Teams ist eine nicht aus der Schlagerwelt stammende Person mit dabei, was in der Szene definitiv für Abwechslung sorgen dürfte.

Die Übertragung von "Lieblingslieder" im TV und Stream

Die meisten Schlager-Events werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet. "Lieblingslieder" jedoch wird im Privatfernsehen zur besten Sendezeit ausgestrahlt. In der Prime-Time um 20.15 Uhr sendet der Sender RTLup das Schlager-Event im deutschen Free-TV.

Zu einer möglichen Übertragung im Stream ist bislang noch nichts bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Show auch im sendereigenenen Streamingdienst RTL+ zu sehen sein wird. Viele der Inhalte des Dienstes sind kostenlos, wer auf Premium-Inhalte zugreifen möchte, benötigt allerdings ein Abo. Ein solches ist ab 4,99 Euro im Monat zu erwerben.

Wiederholung von "Lieblingslieder"

Eine Wiederholung der Übertragung von "Lieblingslieder" scheint bislang nicht geplant. Dies gilt allerdings nur für die TV-Übertragung. Wer sich auch mit einem Stream zufrieden gibt, kann vermutlich für eine bestimmte Zeit die Übertragung bei RTL+ aufrufen.