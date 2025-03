Autospiegel wasserabweisend machen mit Zahnpasta - geht das?

Wenn es regnet, freut sich die Natur - Autofahrer hingegen nicht. Denn dann bedecken Wassertröpfchen den Außenspiegel, und das beeinträchtigt die Sicht. Mit Hilfe eines einfachen Tricks soll sich das aber verhindern lassen.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll Zahnpasta verhindern, dass sich nervige Wassertröpfchen am Außenspiegel eines Autos bilden.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Zahnpasta-Tipp für freie Autospiegel in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Eine kleine Menge Zahnpasta auf den Spiegel geben und mit einem trockenen Tuch in kreisenden Bewegungen verreiben, bis keine Zahnpasta-Reste mehr zu sehen sind. In der Theorie sollen Wassertropfen bei Regen einfach abperlen.

Und auch in der Praxis funktioniert es: Die Tröpfchen aus der Sprühflasche perlen in unserem Test tatsächlich an der Spiegelfläche ab. Wichtig: Eine erbsengroße Menge Zahncreme reicht bereits aus. Nimmt man zu viel, dauert das Verreiben länger oder man muss überschüssige Paste wieder abnehmen.

Schritt 1: Eine kleine Menge Zahnpasta auf die Spiegelfläche geben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schritt 2: Mit einem Tuch die Zahnpasta verreiben, bis keine Schlieren mehr zu sehen sind. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Um zu testen, ob der Hack funktioniert, besprühen wir den Autospiegel mit Wasser aus der Sprühflasche. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Fazit: Der Hack funktioniert - die Wassertropfen perlen direkt ab und der Spiegel bleibt frei. Foto: Christin Klose/dpa-tmn