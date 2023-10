Bastian Schweinsteiger: "Tattoos reizten mich nie"

Das Leben in Bildern auf der eigenen Haut - das ist nichts für Fußballer Schweinsteiger. Eher liebt er die gedeckten Töne.

Dem einst von Superstar David Beckham etablierten Tattoo-Trend unter Fußballern hat Bastian Schweinsteiger (39) nach eigenen Worten nie nacheifern wollen. "Ich kenne Spieler, die ihr Leben in Bildern auf der Haut tragen", sagte der ehemalige Mittelfeld-Star, der heute als TV-Kommentator vor der Kamera steht, dem "Stern". "Tattoos reizten mich aber nie." Auch grelle Klamotten seien nicht sein Ding: "Ich mag gedeckte Töne."

Als Fußballer erlaubte er sich nach eigenen Worten nur einen Textil-Spleen: "Vor jedem Spiel tauchte ich meine Stutzen in Wasser." Er habe sie aber nicht komplett, sondern nur im vorderen Bereich durchnässt, "so hatte ich eine bessere Verbindung zum Ball". Eine Spinnerei? "Vielleicht", so Schweinsteiger, "aber es gab viele Spieler, die es mir nachmachten".

(dpa)