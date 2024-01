Der Norden Deutschlands: Gemeinsam gegen die nasse Gefahr

Von Thomas Husmann, Karolina Meyer-Schilf, Thilo Schröder, Thomas Husmann, Karolina Meyer-Schilf, Thilo Schröder, Daniel Wirsching - vor 53 Min. Artikel anhören Shape

In Niedersachsen ist die Hochwasserlage besonders bedrohlich. Nach tagelangem Regen drohen nun sogar Deiche zu brechen. Zuletzt hat sich die Situation vielerorts weiter verschärft.

Regine Moll steht knietief in der Wörpe, einem Nebenfluss der Wümme in Niedersachsen. „Immer am Zaun entlang“, sagt sie. Das Wasser ist eiskalt, die eigenen Gummistiefel nicht ganz dicht und der Weg im trüben Wasser beschwerlich. Ortstermin in Lilienthal-Butendiek, jenem Ort nordwestlich von Bremen, dessen Hochwassernot täglich in Nachrichtensendungen zu sehen ist. Die ganze Straße ist noch überflutet, das Wasser steht in den Auffahrten, vor Garagentoren, vor halbgeschlossenen Rollläden im Erdgeschoss. Vor den Haustüren der adretten Einfamilienhäuser liegen Sandsäcke. Sie konnten nicht verhindern, was hier am 27. Dezember passierte.

Einige Teile Deutschlands versinken im Hochwasser

Das Wasser stieg und stieg, die Straße entlang, in die Gärten, über die Auffahrten, durch die Haustüren. Familie Wendel zum Beispiel hat jetzt eine Hochwassermarke an den verputzten Wänden. In rund 15 Zentimetern Höhe kann man im Erdgeschoss ihres Hauses den Pegel des Höchststands ablesen. Inzwischen ist der Wasserstand deutlich gefallen, zumindest im Haus steht kein Wasser mehr. Doch das bedeutet gar nichts. Das Parkett im Wohnzimmer wölbt sich nach oben, die Feuchtigkeit zieht durchs Haus, auch in dem ist es eiskalt. Die Familie hat Strom und Gas abgedreht, als sie es verließ. Einzig der geschmückte Tannenbaum im Wohnzimmer leuchtet. „Habt ihr doch noch Strom?“, fragt Regine Moll überrascht. „LED-Kerzen“, sagt die 15-jährige Charlotte Wendel, „damit es wenigstens ein bisschen gemütlich ist.“

