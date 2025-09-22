Lilo Wanders wird 70: „Ich werde diese Figur nicht bis zum Ende reiten“

Mann und Frau, Leid und Lust, Rückzug und Rampenlicht: Man könnte sagen, das Leben von Lilo Wanders war von Geburt an ein Schauspiel der Gegensätze. Das Publikum hingegen kennt vor allem eine Rolle: die der mondänen, humorvoll-provokanten Diva, die lange das platinblonde Orakel der Lust spielte. Zwischen 1994 und 2004 plauderte Lilo Wanders in der Kultsendung „Wa(h)re Liebe“ als (S)expertin über Liebe, Erotik und Partnerschaft. Und das mit einer Offenheit, die im biederen deutschen Fernsehen der 90er Jahre unerhört war. Millionen schalteten ein. Lilo wusste genau warum: „Es ist befreiend zu erfahren, dass man nicht das einzige Ferkel auf der Welt ist.“

Die ernsthafte Seite der Kult-Diva aber blieb immer im Schatten. Bis jetzt. Ernst-Johann „Ernie“ Reinhardt, wie Lilo Wanders bürgerlich heißt, veröffentlicht pünktlich zu seinem 70. Geburtstag seine Autobiografie, in der er erstmals seine Maske ablegt. „Ich werde diese Figur nicht bis zum Ende reiten“, verrät er und wagt ein neues „Coming-out“: Jetzt steht Ernie selbst im Rampenlicht und spricht über Jahre voller Tiefpunkte, Brüche und Selbstzweifel.

Lilo Wanders und die Bühne der Lust: der Gegenentwurf zu einem Leben voller Verluste

Reinhardt wächst als Provinzkind in der Lüneburger Heide auf und wird früh mit Verlust konfrontiert: Sein Vater stirbt, sein Bruder Momme – eines der Contergankinder – kommt, wie er sagt, „auf dramatische Weise“ ums Leben. An seinem 16. Geburtstag outet er sich schließlich als homosexuell. „Als schwuler Jugendlicher in der niedersächsischen Provinz ist man sehr einsam.“

„Aufbruch und Freiheit“ erfährt Ernie Reinhardt in den 80er Jahren, als es ihn nach Hamburg zog. Vor allem prägend: das Schmidt-Theater auf St. Pauli. Im Reeperbahntheater wird aus Ernie Lilo, angelehnt an Schauspielikone Evelyn Künneke. Aber hinter Lilo steckt mehr als eine Persiflage: „Ich habe mir sehr früh einen imaginären Zwilling erschaffen, inspiriert vom Guten Menschen von Sezuan, wo sich die Hauptfigur den bösen Cousin erfindet, um bestehen zu können.“ Lilo, eine böse Cousine? Im Gegenteil: Im Auftrag der Liebe entpuppte sie sich bundesweit zur „Aufklärerin der Nation“.

Und neben engagiertem politischen Aktivismus und medialem Erfolg traf ihn mit Ehefrau Brigitte und drei Kindern auch privat das Glück. Ein Hauch bürgerliches Leben für Deutschlands berühmtesten Travestie-Star also. Jetzt, mit 70, ein neuer Aufbruch: „Lilo habe ich all die Jahre wie einen Schutzschild vor das Leben gehalten. Jetzt gehe ich zum ersten Mal ohne diesen Schutzschild auf die Bühne. Mal sehen, was da passiert.“