Der ewige "Benny Beimer" Christian Kahrmann wird 50

Christian Kahrmann hat unglaubliche Monate hinter sich. Aber hört man seinen Namen, denken alle noch immer an die "Lindenstraße". Und was macht das mit uns?

Zack, wieder erwischt. Wieder so ein Beispiel: Christian Kahrmann. Hat gerade für eine Netflix-Produktion gedreht und spielt in einer neuen ARD-Krimiserie mit. Lag 2021 coronabedingt 17 Tage im Koma. Währenddessen starb sein Vater ebenfalls an Corona, wenig später seine Mutter an Krebs. Puh, so viel Gesprächsstoff. Dann heißt es, Kahrmann wird 50, an diesem Sonntag. Und was spuckt das Hirn aus? Natürlich: Benny Beimer, Kinderstar aus der „Lindenstraße“. Schublade auf, Schublade zu.

Wer einmal drin ist, kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Inger Nilsson kann versuchen, was sie will – sie bleibt für immer „Pippi Langstrumpf“. Und Macaulay Culkin „Kevin – Allein zu Haus“ und Tommi Ohrner „Timm Thaler“, Patrick Bach „Silas“ und Ricky Schroder „Der kleine Lord“. So geht das in einer Tour.

Video: ProSieben

Emotionen und Nostalgie sind das eine - aber da ist noch mehr

Klar: früher Erfolg, Millionenpublikum, Emotionen, Nostalgie – das bleibt. In den Köpfen vieler Menschen ein Leben lang. Da kann der Star Falten kriegen oder Glatze oder beides: Kind bleibt Kind.

Kommt bekannt vor? Noch mal klar: rein in die Familie Mustermann. Da kann die Tochter 50 sein, erfolgreiche Textil-Unternehmerin, Hausbesitzerin, Mutter – wird das T-Shirt am Leib als zu kurz erachtet, kann das noch immer zu einem gut gemeinten Ratschlag führen („Du weißt doch, die Nieren ...“). Oder der Herr Papa drückt einem in einem unbeobachteten Moment einen Fünfziger in die Hand („Sag’s nicht der Mama ...“).

Kind bleibt Kind. Schlimm? Nein: unterm Strich wunderbar. So viel Sentimentalität darf an dieser Stelle auch mal sein.

