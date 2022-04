Alle Infos zu Staffel 6 von "Line of Duty" auf RTL+

RTL+ strahlt im Mai Staffel 6 der Krimi-Serie "Line of Duty" aus. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende haben wir auch einen Trailer für Sie.

Beim Streaming-Dienst RTL+ gibt es bald eine Deutschlandpremiere zu feiern: Staffel 6 der Krimi-Serie aus Großbritannien "Line of Duty" ist ab Anfang Mai auch in Deutschland zu sehen. In Großbritannien laufen die neuen Folgen schon seit März 2021. Ein gutes Jahr später wird Staffel 6 von "Line of Duty" auch auf deutsch ausgestrahlt.

Die Krimi-Serie war bereits zehn Mal für die BAFTA Awards nominiert und hat zusätzlich ganze 19 Auszeichnungen, wie beispielsweise zwei Royal Television Society Awards, sowie fünf TV Choice Awards gewonnen. Staffel 6 von "Line of Duty" gilt jetzt schon als Serienhit in Europa.

Sie möchten mehr Infos zur Crime-Serie wissen? Hier haben wir alles Wichtige rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream für Sie im Überblick. Außerdem gibt es am Ende einen Trailer zu Staffel 6 von "Line of Duty".

Video: ProSieben

Ab wann läuft Staffel 6 von "Line of Duty"? Start auf RTL+

Staffel 6 von "Line of Duty" wird ab Sonntag, dem 1. Mai 2022 beim Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen sein. Sie möchten Staffel 1 bis 5 von "Call of Duty" auch noch schauen? Kein Problem! RTL+ stellt am 1. Mai 2022 alle Staffeln der Krimi-Serie zur Verfügung.

Wie viele Folgen gibt es bei "Line of Duty" - Staffel 6?

Alle "Line of Duty"-Fans können sich freuen: Staffel 6 besteht erstmals aus sieben verschiedenen Episoden mit jeweils einer Länge von circa 60 Minuten. Die vorherigen Staffeln setzen sich aus fünf oder sechs Folgen zusammen. Alle Folgen von Staffel 6 haben im Englischen keine spezifischen Titel, sondern werden zum Beispiel als "Episode 1" bezeichnet. Alle sieben Folgen werden am 1. Mai 2022 auf RTL+ veröffentlicht. Sobald die deutschen Titel feststehen, werden wir Sie hier darüber informieren:

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Titel noch unbekannt (01.05.2022)

Schauspieler im Cast: Besetzung in Staffel 6 von "Line of Duty"

Auch in Staffel 6 von "Line of Duty" sind wieder viele verschiedene Schauspieler dabei, die wir hier für Sie aufgelistet haben:

Schauspieler Rolle Kelly Macdonald Joanne Davidson Martin Compston Steve Arnott Vicky McClure Kate Fleming Adrian Dunbar Ted Hastings Anna Maxwell Martin Patricia Carmichael Ace Bhatti Rohan Sindwhani Owen Teale Philip Osbourne Elizabeth Rider Andrea Wise Nigel Boyle Ian Buckells Christina Chong Nicola Rogerson Perry Fitzpatrick Chris Lomax Kwaku Fortune Marks Shalom Brune-Franklin Chloe Bishop Rosa Escoda Amanda Yao Anneika Rose Farida Jatri Sherise Blackman Ruby Jones Tara Divina Lisa Patel Gregory Piper Ryan Pilkington Tommy Jessop Terry Boyle Andi Osho Gail Vella Prasanna Puwanarajah Nadaraja Amy de Bhrun Steph Corbett Kerri McLean Deborah Devereux Patrick Baldadi Jimmy Lakewell Alastair Natkiel Lee Banks Maria Connolly Alison Merchant George Costigan Patrick Fairbank James Nesbitt Marcus Thurwell

"Line of Duty": Das ist die Handlung in Staffel 6

Die Antikorrupstionseinheit 12, welche von Detective Sergeant Steve Arnott und Superintendent Ted Hastings angeführt wird, muss sich in Staffel 6 von "Line of Duty" mit dem bislang rätselhaftesten Fall herumschlagen. Eine Verdächtige wird schnell ausfindig gemacht: Ihre Kollegin DCI Joanne Davidson. Joanne arbeitet zu diesem Zeitpunkt als leitende Ermittlungsbeamtin an dem Mordfall der Enthüllungsjournalistin Gail Vella, welchem viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Noch seltsamer wird es für die Antikorrupstionseinheit 12 als sie herausfinden, dass Joannes Stellvertreterin ihre alte Kollegin Kate Fleming ist, welche die AC-12 erst kürzlich verlassen hat. Wem können sie jetzt noch vertrauen und werden sie den Fall lösen können?

Wo gibt es Staffel 6 von "Line of Duty" im Stream zu sehen?

Ab dem 1. Mai 2022 werden alle Folgen der sechsten Staffel von "Line of Duty" ausschließlich beim Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung stehen. Auch die Staffeln 1 bis 5 sind dann für alle RTL+-Kunden zum Abruf bereit. Das kostenpflichtige Abo von RTL+ ist für monatlich 4,99 zu haben und zu jeder beliebigen Zeit wieder kündbar.

Das ist der Trailer von "Line of Duty" - Staffel 6

Möchten Sie vor der Deutschlandpremiere schon erste Szenen der neuen Staffel sehen? Hier haben wir den offiziellen englischsprachigen Trailer für Sie: