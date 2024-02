Line-up und Spielplan beim Southside 2024: Wann spielen Ed Sheeran, Kontra K oder Avril Lavigne?

Ed Sheeran tritt beim Southside Festival auf. Der britische Sänger ist zusammen mit anderen Stars Teil des Line-up 2024. Wer ist dabei? Wie ist der Spielplan?

Das Southside-Festival zieht jedes Jahr tausende Musikbegeisterte aus ganz Deutschland an. Die nächste Ausgabe findet vom 21. bis zum 23. Juni 2024 statt. Zum Line-up gehört unter anderem der britische Musiker Ed Sheeran, Deichkind und Avril Lavigne.

Doch wer wird neben Superstar Ed Sheeran dabei sein? Wie sieht der Spielplan aus? Wann spielen welche Bands? In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wer alles zu den bestätigten Künstlern und ihren Auftritten.

Ed Sheeran als Headliner beim Southside 2024

Mittlerweile bieten sowohl das Southside- als auch das Hurricane-Festival ein vielfältiges Spektrum an Musikgenres, von Pop über Rap bis hin zu Metalcore oder Rock. Seit Mitte September 2023 stehen die Headliner der Schwester-Veranstaltungen fest: Der wohl prominenteste Künstler im Line-up ist Ed Sheeran. Er wird sowohl beim Southside als auch beim Hurricane die Headliner-Position innehaben. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass die beiden Termine seine einzigen beiden Festivalauftritte in Deutschland im Jahr 2024 sein werden.

Mit einer beeindruckenden Liste von Erfolgen, darunter Grammys und über 45 Millionen verkaufte Alben, zählt Ed Sheeran zu den größten und erfolgreichsten Musikern unserer Zeit. Weltweit bekannt sind seine Hits wie "Shape of You," "Perfect", "Shivers" und "Bad Habits."

Southside Festival 2024: Alle Headliner stehen fest

Das Southside Festival findet auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuhausen ob Eck statt. Neben Ed Sheeran wurden bereits weitere namhafte Künstler angekündigt, welche die Bühnen vor 60.000 Gästen wieder zum Beben bringen sollen. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich das Festival auf dem take-off GewerbePark als eines der größten Open-Air-Festivals in Deutschland etabliert.

Folgende weitere Headliner wurden für das Southside und gleichzeitig für das Hurricane 2024 bisher bestätigt:

Ed Sheeran

Bring Me The Horizon

K.I.Z

Avril Lavigne

Deichkind

The Offspring

Giant Rooks

Ayliva

The National

Kontra K

Turnstile

Sido

Aus Großbritannien reist also auch Bring Me The Horizon an, eine der führenden Bands im Metalcore- und Rock-Genre. Sie haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 2004 zu einer festen Größe in der Musikszene entwickelt und sind für ihre energetischen Auftritte bekannt. Die Gruppe hat im vergangenen Jahr sogar Ed Sheerans Hit "Bad Habits" neu interpretiert. Vielleicht erleben Fans hier einen gemeinsamen Auftritt?

Die deutsche Hip-Hop-Gruppe K.I.Z ist unter anderem für ihre satirischen und provokanten Texte bekannt. Songs wie "Hurra die Welt geht unter" und "Ich bin Adolf Hitler" haben ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht. Sowohl "Bring Me The Horizon" als auch "K.I.Z" werden vermutlich für so einige Moshpits sorgen, ebenso wie die Band Deichkind, die mit Sicherheit für ordentlich "Krawall und Remmidemmi" sorgen werden.

Für noch mehr Hip-Hop und Rap sorgen außerdem zwei der bekanntesten deutschen Künstler aus diesem Genre: Sido und Kontra K. Die kanadische Pop-Punk-Ikone Avril Lavigne wird hingegen wohl für eine Prise Nostalgie im Line-up sorgen. Hits wie "Complicated," "Sk8er Boi" und "Girlfriend" sind bis heute fester Bestandteil jeder 2000er-Party.

Weitere Headliner für das Wochenende sind: The Offspring, Ayliva, Turnstile, The National und Giant Rooks. Wer die Live-Auftritte von wie Ed Sheeran, Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Kontra K oder K.I.Z nicht verpassen möchte, kann jetzt Tickets im Vorverkauf erwerben.

Southside Festival 2024: Line-Up und Spielplan

Mittlerweile sind auch alle übrigen Künstler bekannt, die im Juni 2024 auf den Bühnen des Southside Festivals stehen werden. Die genauen Auftrittszeiten der Künstler sind derzeit noch nicht bekannt. Wir werden diese ergänzen, sobald der Festival-Timetable veröffentlicht wurde.

Hier folgt der Spielplan für die Tage Freitag bis Sonntag, sowie alle Künstler, die zum Line-up 2024 dazugehören:

Freitag, 21. Juni 2024:

Bring Me The Horizon (Headliner)

Deichkind (Headliner)

(Headliner) The Offspring (Headliner)

Giant Rooks (Headliner)

Sum 41

Pashanim

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

$oho Bani

Großstadtgeflüster

Alice Merton

Ennio

Team Scheisse

Adam Angst

iDKHOW

Dilla

Booka Shade

Buntspecht

Revөl

The Mysterines

Samstag, 22. Juni 2024:

Ed Sheeran (Headliner)

(Headliner) Ayliva (Headliner)

The National (Headliner)

Kontra K (Headliner)

Idles

Marsimoto

The Kooks

The Gaslight Anthem

Fontaines D.C.

Ski Aggu

Bury Tomorrow

Silverstein

Frank Carter & The Rattlesnakes

& The Rattlesnakes High Vis

Noga Erez

Paula Carolina

Carolina Me First And The Gimme Gimmes

Bruckner

Stella Bossi

Missio

Boston Manor

Cari Cari

Deine Cousine

Lari Luke

Ritter Lean

The Reytons

Sonntag, 23. Juni 2024: