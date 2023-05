"Lioness" bei Paramount+: Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

Mit "Lioness" wird eine mit hochkarätigen Schauspielern besetzte Serie für den jungen Streamingdienst Paramount+ gedreht. Wir informieren Sie über alles, was bereits rund um Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

Die Welt des Streamings hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Während vor einiger Zeit der Siegeszug von Netflix noch unaufhaltsam schien, haben sich in Windeseile nun die verschiedensten Wettbewerber auf dem Markt positioniert. Einer der neuesten Streaming-Anbieter im deutschen Markt ist Paramount+. Der Anbieter ist bislang noch recht unbekannt und benötigt dringend einige echte Serien-Kracher, um auf sich aufmerksam zu machen.

Einer dieser Kracher soll die für Paramount+ gedrehte Serie "Lioness" werden. Die Idee scheint gut zu sein: Es handelt sich um eine Agenten-Serie, die mit vielen Hollywood-Stars das Potenzial hat neue Abonnenten anzulocken. Doch bis es soweit ist und die Serie dem Streaming-Publikum zuhause auf dem Sofa zur Verfügung steht, dauert es noch etwas. Wir haben hier allerdings bereits alle bekannten Infos rund um Start, Handlung und Besetzung der neuen Show zusammengetragen.

Start von "Lioness" - Wann wird die Serie auf Paramount+ verfügbar sein?

Die Dreharbeiten haben bereits im Juni 2022 begonnen, doch das bedeutet leider noch lange nicht, dass die Serie bald verfügbar sein wird. Die Post-Production, insbesondere von solchen Prestige-Projekten wie "Lioness", dauert in der Regel mehrere Monate, manchmal auch ein ganzes Jahr. Wann genau die Serie veröffentlicht wird, lässt sich bislang also noch nicht sagen. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass "Lioness" noch ab diesem Sommer auf Paramount+ zur Verfügung stehen wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Das ist die Handlung von "Lioness"

Die Serie ist ein Spionage-Thriller und dreht sich um die tatsächlich existierende CIA-Einheit "Team Lioness". Dabei handelt es sich um weibliche Agenten, die im Nahen und Mittleren Osten auf Einsätze im Terrorismusbereich spezialisiert sind. Die junge und überaus motivierte Soldatin Cruz Manuelos wird von "Team Lioness" rekrutiert. Ihr Auftrag ist allerdings selbst für die CIA sehr gefährlich: Sie soll sich mit der Tochter eines berüchtigten Terroristen anfreunden.

Ebenfalls involviert in die gefährliche Mission sind die Stations-Leitung von "Team Lioness", die sich um die Ausbildung der Agentinnen kümmert, sowie die CIA-Führungsperson Kaitlyn Meade, die womöglich mehr in die Politik als in die Arbeit der Agenten vertieft sein könnte. Die Implikationen des CIA-Programms sind gewaltig, selbst der US-Außenminister ist involviert.

Die Besetzung von "Lioness": Schauspieler im Cast der Serie

Da die Dreharbeiten der Serie bereits im Juni 2022 begonnen haben, sind die Schauspieler der Show längst bekannt. Ein paar Szenen wurden im Januar und Februar sogar auf der Insel Mallorca gedreht. Bei einem Blick auf den Cast wird einem außerdem schnell klar, dass es sich bei "Lioness" nicht um eine x-beliebige Serie handelt. Denn nicht nur einen, sondern gleich zwei Oscar-Preisträger konnten für die Show gewonnen werden. Nicole Kidman übernimmt die Rolle der Kaitlyn Meade, während niemand geringeres als Morgan Freeman in der Rolle des US-Außenministers auftritt. Doch das sind noch nicht alle Stars, die in der Serie mitspielen. Von einigen wissen wir bislang allerdings lediglich, dass sie mitspielen, nicht jedoch, in welcher Rolle.

Lesen Sie dazu auch

Wir haben Ihnen hier einen kleinen Überblick über die wichtigsten Schauspieler und, falls bekannt, die Rollen, die sie verkörpern, zusammengestellt: