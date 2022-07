Kleines Ding, große Wirkung: Eine Würdigung des Lippenstifts

Die Pandemie setzte auch dem Lippenstift zu. Inzwischen läuft das Geschäft mit einem der beliebtesten Schönheitsartikel wieder. Eine Würdigung zu seinem Ehrentag.

Vorweg ein wahres Lippenbekenntnis: Persönlich ist der Autor dieser Zeilen kein Freund des kleinen Roten und seiner Kollegen. Auf der anderen Seite muss aber auch er einräumen: Was wäre die Welt ohne Lippenstift?

In jedem Fall farbärmer. Darauf können sich wahrscheinlich alle einigen. Ob Verführer und/oder Scheidungsgrund – der Lippenstift gilt nach wie vor als der beliebteste „Schönheitsartikel“ der westlichen Welt. Und im Prinzip nicht nur dort: Schon die alten Ägypter trugen Farbe auf, wenn auch, um so den Göttern ähnlicher zu sein. Sehr viel später verzauberte die Filmgöttin Marilyn Monroe in „Manche mögen’s heiß“ Millionen Männer mit ihren knallroten Lippen. US-Kosmetikikone Estée Lauder sagte einmal: „Lippen sind nicht dazu geschaffen, beige zu sein. Es sei denn, man ist halb tot und liegt im Krankenhaus.“

In den USA ist am 29. Juli "Lipstick Day"

Von einem kleinen Gegenstand mit langer Tradition und großer Macht spricht man beim Sender Arte, der am Sonntag um 23.15 Uhr die Doku „Geheimwaffe Lippenstift“ zeigt. Passend zum nationalen Tag des Lippenstifts, der in den USA auf den 29. Juli datiert und der einem Internetportal zufolge eine Feier all dessen sein solle, was der Lippenstift für uns getan habe. Das Leben sei deutlich spaßiger mit ihm!

Seine Geschichte jedenfalls ist lang. Im antiken Griechenland etwa waren es vor allem die sogenannten Hetären, gebildete und sozial anerkannte Prostituierte, die rote Farbe auftrugen. In Japan war das höher gestellten Frauen vorbehalten. Dabei war das Schminken der Lippen damals noch mühsam – ohne Lippenstift, der im 19. Jahrhundert entstand und dann, phallusförmig und in der uns heute vertrauten Form, seit den späten 1940er Jahren in einer herausdrehbaren Hülle steckt. Die Farbe Rot ist über die Jahrtausende beliebt geblieben. Obwohl die moderne Farbpalette hunderte verschiedener Nuancen umfasst, greifen Frauen zum Klassiker.

Selbst Männer griffen einst zur Schminke

Nach einem Umsatzeinbruch während der Maskenpflichtmonate der Corona-Pandemie läuft das Geschäft mit dem Lippenstift auch wieder – und inzwischen bekommt er sogar etwas Konkurrenz. Und zwar vom Pinsel. Vor allem Visagisten benutzen den gerne, weil man damit die Farbe präziser auftragen kann.

Und die Männer? Für sie kann der Lippenstift, auf Wange oder am Hemdkragen hinterlassen, bekanntlich zum echten Problem werden. Im alten Ägypten oder im Barock nutzten auch Männer Schminke – und zumindest in der Arte-Doku sind bereits einige Männer zu sehen, die Lippenstift verwenden. Etwa ein neuer Trend?