Elvis-Tochter Lisa Marie Presley ist tot

Lisa Marie Presley ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. Das gab ihre Mutter Priscilla Presley bekannt. Die einzige Tochter von Elvis Presley erlitt einen Herzstillstand.

Lisa Marie Presley ist tot. Die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935 - 1977) ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. Wie US-Medien berichten, hatte die Sängerin in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas möglicherweise einen Herzstillstand erlitten. Sanitäter hätten eine Reanimation durchgeführt, schrieb das Promi-Portal TMZ.com. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte das Sheriffs-Büro im Bezirk Los Angeles, dass am Donnerstagvormittag ein entsprechender Notruf aus Calabasas eingegangen sei.

Medienberichten zufolge habe eine Hausangestellte die 54-Jährige am Donnerstagmorgen leblos in ihrem Haus gefunden. Ihr Ex-Ehemann Danny Keough, der auch auf dem Anwesen lebt, soll eine Herzmassage vorgenommen haben, bis die Rettungskräfte eintrafen und die Sängerin ins Krankenhaus brachten.

Priscilla Presley gibt Tod von Lisa Marie Presley bekannt

"Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass unsere schöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", zitierte die US-Zeitschrift People am Donnerstagabend (Ortszeit) aus einem Statement ihrer Mutter Priscilla Presley (77). Die Sängerin sei die leidenschaftlichste, starke und liebevollste Frau gewesen, die sie gekannt habe. Die Schauspielerin hatte nur wenige Stunden zuvor in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Lisa Marie Presley in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Details dazu verriet sie nicht. Priscilla Presley bat in ihrem Statement um Privatsphäre, um mit dem "tiefgreifenden Verlust" fertig zu werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lisa Marie Presley am Dienstag noch bei den Golden Globes

Noch am Dienstagabend hatten Lisa Marie und Priscilla Presley gemeinsam die die Golden-Globe-Gala in Los Angeles besucht. Dort gewann der Schauspieler Austin Butler für seine Hauptrolle in dem Biopic "Elvis" den Globe als bester Drama-Darsteller.

Lisa Marie Presley hinterlässt drei Töchter

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. Sie war viermal geschieden. Verheiratet war sie unter anderem anderthalb Jahre lang mit Michael Jackson und drei Monate mit dem Schauspieler Nicolas Cage. Lisa Marie Presley hatte 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter, die Schauspielerin Riley Keough (33). Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben. (mit dpa)