Tobias Schlegl startet Wanderpodcast «Jakob, Mama und ich»

Der Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl (48) hat auf der mehr als einmonatigen Wanderung mit seiner Mutter über den Jakobsweg jeden Tag das Mikrofon gezückt. Aus diesen Gesprächen, Schnipseln und Kurzinterviews hat Schlegl nun den Podcast «Jakob, Mama und ich» gemacht. Bis zum 31. Oktober will der Hamburger jeden Tag eine kurze, nur wenige Minuten lange Folge veröffentlichen.

Ungeschminkt, aus der Puste, ehrlich, lustig und nachdenklich seien die Folgen, teilte Schlegls Agentur mit. Dokumentiert seien dabei auch ungewöhnliche Begegnungen, etwa mit Yehuda aus Israel, der eigens für die beiden und den Podcast singe. «Der kürzeste und ungewöhnlichste Podcast ever», meinte Schlegl dazu.

Der Hamburger (früher NDR-«Extra 3» oder ZDF-«Aspekte») war fast 40 Tage lang mit seiner Mutter mehr als 700 Kilometer über den Jakobsweg gelaufen und schrieb über diese intensive Zeit das Buch «Leichtes Herz und schwere Beine». Das Buch war im Frühjahr im Piper-Verlag erschienen.