Robert Gernhardt Preis für Lina Thiede und Kathrin Bach

Für ihre Literaturprojekte erhalten die beiden Autorinnen Lina Thiede und Kathrin Bach den diesjährigen Robert Gernhardt Preis. «Beide Geschichten drehen sich um Ausgrenzung und Zugehörigkeit. Um Respekt, den Einzelne in der Gemeinschaft erfahren, und gleichzeitig um die Entscheidung, gesellschaftlich zugedachte Rollen nicht zu erfüllen», teilte der hessische Kulturminister Timon Gremmels (SPD) mit. «Ich freue mich auf die fertigen Erzählungen.»

Der vom Land Hessen und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vergebene Preis ist in diesem Jahr mit 30.000 Euro dotiert und wird zwischen den beiden Preisträgerinnen aufgeteilt. Ausgezeichnet werden Erzählungen, die noch im Entstehen sind. Benannt ist der Preis nach dem Schriftsteller, Dichter und Zeichner Robert Gernhardt (1937 bis 2006). Er wird am 18. September in Frankfurt überreicht.

Bach und Thiede stammen aus Hessen

Beide Preisträgerinnen stammen aus Hessen. Die 1988 in Wiesbaden geborene Kathrin Bach hat bereits Lyrikbände sowie ihren Debütroman «Lebensversicherung» veröffentlicht. Beworben hatte sie sich mit ihrem Romanprojekt «Am Beispiel meines Onkels» über einen kleinwüchsigen Mann.

Lina Thiede aus Gießen (geboren 1996) hat bereits drei Romane veröffentlicht. Sie schreibt aktuell an ihrem neuen Projekt «Weben in der Nacht» über eine junge Mutter, die in einem ihr feindlich gesinnten Dorf lebt.

Lina Thiede ist die zweite geehrte Autorin. Foto: Kayla Meyer/Kulturministerium Hessen/dpa