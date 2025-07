Akademie will Büchner-Preisträger 2025 bekanntgeben

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung will am Dienstag (9.30 Uhr) bekanntgeben, wer 2025 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird. Die Preisverleihung soll nach Angaben einer Sprecherin der Akademie dann am 1. November im Staatstheater in Darmstadt stattfinden.

Der seit 1951 vergebene und mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner («Woyzeck»). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich. 2024 erhielt der Schriftsteller Oswald Egger die Auszeichnung.