Gut drei Monate nach dem verheerenden Hochwasser in Schwaben gibt es erneut Dauerregen. Diesmal trifft es vor allem europäische Nachbarländer: Überflutungen in der österreichischen Hauptstadt, Hochwasser in Polen – und Lawinengefahr in den Alpen. Einen Überblick über die aktuelle Lage lesen Sie im AZ-Newsblog.

Alle News zum Hochwasser und Dauerregen im Ticker