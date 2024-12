Attacke auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Kind und vier Erwachsene tot – Motiv „Unzufriedenheit“?

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist am Freitagabend ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte noch am Abend bestätigt, dass zwei Menschen gestorben sind, darunter sei ein Kleinkind. Es gab zudem zahlreiche Verletzte, weshalb die Zahl der Toten noch steigen könnte. Am Samstagmittag wurde dann bekannt, dass mindestens fünf Menschen gestorben sind. Zudem ist die Rede von mehr als 200 Verletzten, darunter 41 Schwerstverletzte.

Haseloff sagte in einer Sondersendung der Tagesthemen: „Das ist eine Katastrophe für Magdeburg und für Deutschland.“ Der mutmaßliche Täter sein ein Arzt aus Saudi-Arabien. Es handle sich nach jetzigem Stand um einen Einzeltäter.

Der mutmaßliche Täter sei umgehend festgenommen worden, erklärt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf Regierungskreise in Sachsen-Anhalt. Der festgenommene Verdächtige ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen – er galt als Islamkritiker und zeigte zuletzt Sympathien für die AfD. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen. Er soll 2006 nach Deutschland gekommen sein und als Arzt gearbeitet haben.

Auto rast in Magdeburger Weihnachtsmarkt: Tatverdächtiger soll 400 Meter über den Markt gerast sein

Genaues zu den Hintergründen war am Freitagabend unklar. Stadtsprecher Michael Reif sagte jedoch, dass es sich nach erstem Stand um einen Anschlag handle.

Wie der MDR unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, wurde nach dem mutmaßlichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt der Bereich rund um das Tatfahrzeug zwischenzeitlich abgesperrt. Die Polizei vermutete, dass ein Sprengsatz in dem Auto sein könnte, was sich aber nicht als wahr erwies. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen schwarzen BMW, der 400 Meter weit in den Markt hinein gerast sein soll.

Magdeburg: Auto fährt in Menschenmenge – zahlreiche Verletzte

Die Polizei Magdeburg rief die Menschen in Magdeburg am Abend dazu auf, zu Hause zu bleiben oder sich auf den Heimweg zu begeben. Dies würde die Arbeit sehr erleichtern, schrieb sie auf X. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein großes Einkaufszentrum.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt weckt Erinnerungen an 2016

Der Fall in Magdeburg erinnert den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz aus. Fast genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, hatte ein Islamist einen LKW in den Markt gelenkt und dabei 13 Personen getötet. Erst am Donnerstag wurde der Toten und vielen Verletzten in Berlin gedacht. Nach dem Anschlag reklamierte damals der sogenannte Islamische Staat die Tat für sich.

Ein Blick auf den abgesperrten Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Foto: Heiko Rebsch, dpa

Politikerinnen und Politiker reagieren bestürzt auf den mutmaßlichen Anschlag

Viele Politikerinnen und Politiker meldeten sich am Abend auf der Plattform X zu Wort. Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger“, schrieb Scholz. Sein Dank gelte den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. Der Kanzler soll am Samstag nach Magdeburg kommen.

Innenministerin Nancy Faeser schrieb: „Die Nachrichten aus Magdeburg sind zutiefst erschütternd.“ Die Sicherheitsbehörden würden die Hintergründe aufklären.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck reagiert bestürzt: „Welch furchtbare Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen die Adventszeit in Frieden und Gemeinschaft verbringen wollten“, schrieb Habeck bei X. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die vor Ort alles geben, um zu helfen und die Hintergründe aufzuklären.

Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner zeigte sich bestürzt über den mutmaßlichen Anschlag. „In Magdeburg wurden viele Menschen Opfer eines tödlichen Anschlags“, schrieb Lindner bei X. „Die Bilder haben mich schockiert. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Einsatzkräfte vor Ort.“ (mit dpa)