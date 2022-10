"Local Hero": Alle Infos zu Start, Sendeterminen und Übertragung

Bei "Local Hero" reisen prominente Gäste ins Ausland, um sich in Wettkämpfen zu messen. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung erfahren Sie hier.

"Abenteuer rund um die Welt vom Sofa aus erleben": Das verspricht ProSieben für die neue Sendung "Local Hero". Darin reisen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ferne Länder und messen sich Wettbewerben, um am Ende den Titel des "Local Hero" zu erhalten.

Alle Informationen rund um "Local Hero" und den Start, die Sendetermine, das Konzept der Sendung und die Übertragung in TV und Live-Stream erfahren Sie hier.

"Local Hero": Wann ist der Start?

Die erste Folge "Local Hero" lief am Sonntag, dem 18. September, um 20.15 Uhr. Danach wird "Local Hero" im wöchentlichen Rhythmus zur gleichen Uhrzeit ausgestrahlt.

"Local Hero": Wie funktioniert das Konzept der Sendung?

Worum geht´s bei "Local Hero"? Pro Folge reisen zwei Prominente ins Ausland und erleben im jeweiligen Land die Kultur auf eine ganz besondere Weise: Ein "Local Coach" gibt den Kontrahenten einen Crashkurs über die wichtigsten Bräuche und Gepflogenheiten. Pro Land gibt es dann zwei Aufgaben für die Promis, die mit dem erworbenen Wissen bestmöglichst gelöst werden müssen - es kann am Ende schließlich nur einen "Local Hero" geben.

"Local Hero": Wann läuft die Sendung im TV?

Das sind die Sendetermine von "Local Hero":

Folge 1: Mexiko (Sonntag, 18. September, 20.15 Uhr)

(Sonntag, 18. September, 20.15 Uhr) Folge 2: Schottland (Sonntag, 25. September, 20.15 Uhr)

(Sonntag, 25. September, 20.15 Uhr) Folge 3: Thailand (Sonntag, 2. Oktober, 20.15 Uhr)

Folge 4: Japan (Sonntag, 9. Oktober, 20.15 Uhr)

Zu den jeweiligen Reiseplänen gibt es bereits Informationen, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen. Detaillierte Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten bei "Local Hero" haben wir ebenfalls für Sie zusammengetragen.

Folge 1: Mexiko (Sonntag, 18. September, 20.15 Uhr)

Nikeata Thompson und Jenke von Wilmsdorff reisen gemeinsam nach Mexico und treten in zwei Traditionen gegeneinander an: Mariachi-Musik und Ulama, eine traditionelle Ballsportart. Wer beide Disziplinen meistert, hat gute Chance auf den Titel "Local Hero" in Mexiko.

Traditionell gekleidete Mariachi-Musiker: Bei "Local Hero" lautet eine Aufgabe, in die Welt der Mariachi-Bands einzutauchen. Foto: Tonatiuh Figueroa, dpa

Folge 2: Schottland (Sonntag, 25. September, 20.15 Uhr)

In der 2. Folge "Local Hero" geht es für Edin Hasanovic und Ken Duken nach Schottland. Dort müssen sie das traditionelle Gericht "Haggis" kochen und sich in den Highland Games messen.

So wird Haggis traditionell serviert: Neben dem herzhaften Pudding aus Fleisch kommen Steckrüben (Neeps) und Kartoffeln (Tatties) auf den Teller. Auch bei "Local Hero" soll das Gericht gekocht werden. Foto: Luigi di Pasquale/Visit Scotland, dpa

Folge 3: Thailand (Sonntag, 2. Oktober, 20.15 Uhr)

Die 3. Folge von "Local Hero" führt Verona Pooth und Wigald Boning nach Thailand. Die erste Aufgabe beinhaltet die Arbeit als Tuk-Tuk-Kurier, die zweite Aufgabe ist ein "kulinarischer Test" auf einem Floating Market.

Ein Tuk-Tuk fährt durch Bangkok: Als Tuk-Tuk-Kurier müssen Pooth und Boning bei "Local Hero" die erste Aufgabe bestreiten. Foto: Thailändisches Fremdenverkehrsamt, dpa

Folge 4: Japan (Sonntag, 9. Oktober, 20.15 Uhr)

In Japan messen sich Thomas Hayo und Michael Michalsky in einem Samurai-Wettkampf. Außerdem müssen sie sich mit dem sogenannten "Cosplay" vertraut machen.

Ein lebensgroßer Langschwertträger und ein Lanzenträger im Samurai Museum Berlin: Eine Aufgabe bei "Local Hero" beinhaltet einen Samurai-Wettkampf. Foto: Jörg Carstensen, dpa

"Local Hero": Wo wird die Sendung im TV und Stream übertragen?

Wer bis hierhin gelesen hat, den wird der übertragende Sender von "Local Hero" wenig überraschen: Pro7 zeigt "Local Hero" an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen im Free-TV. Wer lieber auf Streaming zurückgreifen will, kann aus zwei Optionen wählen: Den Live-Stream auf der Homepage von ProSieben oder den Stream über die Plattform Joyn - beide sind kostenlos, erfordern aber eine vorheriger Registrierung.

"Local Hero": Wiederholung online nachschauen

Die Wiederholungen von "Local Hero" werden nach der Ausstrahlung auf Joyn hinterlegt. Sie müssen sich jedoch erneut zunächst anmelden, außerdem ist eine kostenfreie Nutzung nur 30 Tage möglich, danach werden Abokosten fällig: Aktuell 6,99 Euro monatlich (Stand: 16.8.22). (AZ)