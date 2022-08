"Locke & Key", Staffel 3 auf Netflix: Infos rund um Start, Folgen und Besetzung

Die finale 3.Staffel "Locke & Key" kommt bei Netflix. Hier gibt es alles rund um die Serie und den Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer.

Wie auch im Horrorcomic "Locke & Key" von Joe Hills geht es bei der gleichnamigen Serie um eine Familie, Schlüssel und Mysterien – worum es in der dritten Staffel von "Locke & Key" drehen wird, verraten wir Ihnen hier. Außerdem haben wir die Informationen zu Start, Folgen, Besetzung und einen Trailer der Netflix-Serie "Locke & Key" für Sie.

"Locke & Key", Staffel 3 - Starttermin bei Netflix

Am Mittwoch, 10. August, veröffentlicht Netflix die dritte und finale Staffel "Locke & Key" auf der Streamingplattform. Dass es sich um die letzte Staffel handeln wird, ist bereits länger bekannt, wie dieser Tweet von Netflix aus dem April diesen Jahres beweist:

"Locke & Key", finale 3. Staffel - Folgentitel und Sendetermin

Bisher dauerten die Folgen bei "Locke & Key" knapp 42 Minuten, in der aktuellen Staffel variieren sie zwischen 34 und 47 Minuten. Es gibt diesmal nur acht Folgen, während die bisherigen Staffeln auf jeweils zehn Episoden kamen.

Folge 1: Die Schneekugel (10. August)

Folge 2: Ungebetene Gäste (10. August)

Folge 3: Fünf Minuten (10. August)

Folge 4: Unerkannt (10. August)

Folge 5: Die Belagerung (10. August)

Folge 6: Ein freier Vogel (10. August)

Folge 7: Der Vorhang (10. August)

Folge 8: Der Abschied (10. August)

Besetzung der 3. Staffel von "Locke & Key" - die Schauspieler im Cast

Das sind die Darstellerinnen und Darsteller von "Locke & Key":

Besetzung Rolle Sherri Saum Ellie Whedon Emilia Jones Kinsey Locke Jackson Robert Scott Bode Locke Connor Jessup Tyler Locke Darby Stanchfield Nina Locke Aaron Ashmore Duncan Locke Hallea Jones Eden Hawkins Brendan Hines Josh Bennett Coby Bird Rufus Whedon

Finale: Staffel 3 von "Locke & Key" - Handlung

Viel ist zur finalen Staffel von "Locke & Key noch nicht bekannt - außer, dass die Familie Locke weitere Magie in ihrem neuen Haus und dessen Umgebung entdeckt und die vielen Schlüssel ausprobiert. Der Umzug von Kalifornien nach Massachusetts erfolgte bereits zu Beginn der Serie, nachdem der Familienvater verstorben war. Mit dem Umzug in das Anwesen namens "Key House" wollte Familie Locke dem Vater und Ehemann näher sein, doch schon bald finden sie die ersten Schlüssel und dazu passenden Schlösser - was sich dahinter verbirgt, ist nicht immer gut gesinnt.

Die zentralen Themen der Serie sind Liebe, Verlust und die unerschütterliche Bindung, die Familienmitglieder zueinander haben. Mit der dritten Staffel bringen die Macher die Serie zum Abschluss. (AZ)

"Locke & Key": Trailer zu Staffel 3