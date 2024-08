Gewerbegebäude in Pforzheim brennt - Rauchwarnung

Wegen des Brands eines Gewerbegebäudes in Pforzheim mit starker Rauchentwicklung sind die Anwohner der Umgebung aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand sei unter Kontrolle, derzeit liefen noch Nachlöscharbeiten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Menschen seien durch die Flammen nicht in Gefahr gewesen.

Rein vorsorglich hätten in der Nachbarschaft zwölf Personen ihre Wohnungen zwischenzeitlich verlassen müssen. In dem Brandgebäude befinde sich eine Werkstatt, hieß es. Das Feuer sei am Nachmittag gemeldet worden.