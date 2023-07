Suche geht weiter: Mutmaßlicher Löwe läuft weiterhin frei herum

Zeugen wollen in Brandenburg in der Nacht auf Donnerstag eine entlaufene Löwin gesehen haben. Die Polizei sucht mit Hubschraubern nach dem Tier – bislang erfolglos.

In Brandenburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein gefährliches Wildtier entlaufen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Donnerstag in Brandenburg, dass es sich vermutlich um eine Löwin handelt. Sicher sagen könne man das aber erst, wenn das Tier gefunden wird. Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Bislang konnte aber kein totes oder verletztes Wildschwein gefunden werden. In der Nacht hätten auch Polizisten das Tier gesehen, am Mittag gab es möglicherweise eine neue Sichtung auf Berliner Stadtgebiet nahe der südlichen Grenze zu Brandenburg. Auch in der Nacht auf Freitag gab es keine neuen Hinweise. Nun sollen professionelle Tierspurensucher den Wald durchforsten, wie der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert ( SPD), im RBB ankündigte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Polizei vermutete, dass sich das Tier im Bezirk Zahlendorf aufhält. Die Spur führte aber ins Leere. Doch am Abend soll die mutmaßliche Löwin dort nochmal aufgetaucht sein Deshalb konzentriert die Berliner Polizei ihre Suche auf diesen Bereich. Die Polizei berichtete, dass auch "Löwengebrüll" gehört wurde. Auf Twitter kursiert am Donnerstagmorgen ein Video, das eine Löwin am Straßenrand in Kleinmachnow zeigen soll. Bislang konnte aber nicht bestätigt werden, ob es sich dabei wirklich um das gesuchte Tier handelt.

Mutmaßlicher Löwe in Brandenburg entlaufen: Polizei sucht mit Hubschraubern

Ein Großaufgebot der Polizei mit weit mehr als hundert Einsatzkräften sucht seit der Nacht zum Donnerstag mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier – bislang erfolglos. Sogar mit einem Panzerfahrzeug sind SEK-Beamte unterwegs. Auch Tierärzte und Jäger sind an der Suche beteiligt. Die Polizei sei mit Veterinäramt und auch Jagdpächtern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Donnerstagmorgen. Fallen sollen zunächst nicht zum Einsatz kommen. "Fallen aufstellen ist eine Maßnahme, die in den nächsten ein, zwei Tagen nicht zielführend sein wird", sagte Kleinmachnows Bürgermeister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Im Süden der Hauptstadt seien etwa 220 Polizistinnen und Polizisten in dem Bereich im Einsatz, wo es mögliche Sichtungen gab, sagte die Sprecherin der Berliner Polizei, Beate Ostertag, am Donnerstagabend. Beteiligt an der Suche seien Veterinärmediziner und der Stadtjäger. Es sollten Nachtsichtgeräte und eine Nachtsichtdrohne eingesetzt werden. "Wir werden so lange im Einsatz sein, bis das Tier gefunden ist", sagte Ostertag. Der Einsatz konzentrierte sich auf den Bereich Zehlendorf, wo es die möglichen Sichtungen gab.

Parallel dazu setzte auch die Polizei in Brandenburg in der Nacht ihre Suche fort. Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz, hieß es am späten Nachmittag. In der Nacht seien mehrere Gruppen unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Abend. "Wir gehen jedem Hinweis nach", betonte er.

Woher kommt der Löwe in Berlin?

Woher das Wildtier stammt, ist unklar. Zunächst hieß es, der mutmaßliche Löwe könnte aus dem Zirkus ausgebrochen sein. Doch in der Region würden kein Zoo, Tierpark, Zirkus und auch keine Tierschutzeinrichtung ein Tier vermissen, so die Polizei. Sicher ist: Es stammt nicht aus dem Zoo oder Tierpark Berlin. Private Halter seien in Kleinmachnow nicht bekannt, sagte Grubert.

In Berlin ist die Haltung von Wildtieren verboten, in Brandenburg gibt es keine spezielle Regelung neben der Bundesartenschutzverordnung. Über eine illegale Haltung wurde zunächst nichts bekannt. Nach Angaben des Landesumweltamtes ist in Brandenburg die Haltung von 23 Löwen angemeldet. Dabei handle es sich um drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und eine private Haltung.

Bevölkerung wegen mutmaßlicher Löwin gewarnt

Die Bevölkerung wurde unter anderem mithilfe von Warn-Apps, Durchsagen im Radio und Lautsprecherdurchsagen gewarnt, und die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Notrufnummer 110.

Die Polizei in Brandenburg rät den Bewohnern der Orte Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden Berlins, am Donnerstagmorgen ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Warnmeldung des Bundesamts bezieht auch den Süden Berlins, etwa Steglitz, Marienfelde und Neukölln, mit ein. Die Bevölkerung soll zudem ihre Haustiere ins Haus holen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, das betroffene Gebiet zu meiden beziehungsweise weiträumig zu umfahren. Die Meldung bezieht auch den Süden Berlins, etwa Steglitz, Marienfelde und Neukölln mit ein. "Wir sind mit massiven Kräften vor Ort zum Schutz der Bevölkerung", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West.

Die Kitas in der Gemeinde Kleinmachnow waren zwar geöffnet, jedoch durften die Kinder nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus hat geöffnet. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. "Es sind kaum Leute da", sagte die Sprecherin.

Mutmaßlicher Löwe in Berlin: Was passiert, wenn er gefunden wird?

Was mit der Löwin passiert, wenn sie gefunden wird, ist noch unklar. Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es seien eine Tierärztin und zwei Jäger mit Waffen mit vor Ort. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. Kleinmachnows Bürgermeister setzte auf einfangen und wenn nötig betäuben.

Wenn ein Tier in freier Wildbahn gefangen werden sollte, werde Tele-Injektion mit einem Narkosegewehr eingesetzt, sagte May Hokan von der Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF) der dpa. Das könnten am besten etwa Zootierärzte, die mit solchen Situationen auch unter Stress gut umgehen könnten.

Die Tierärztin schilderte mögliche Probleme: "Wenn man so einen Löwen trifft, fällt der nicht direkt um und schläft ein. Es gibt eine Stressphase, er hat diesen Pfeil im Hintern, wird erst mal losrennen und Radau machen." Dies dauere einige Minuten, auch abhängig von der Art des Narkosemittels. "Wir haben dann eine schwierige Phase, bevor das Tier einschläft und man sich dem Tier nähern kann."

Auch ein Abschuss wäre theoretisch denkbar. "Je nachdem, wie die Situation wahrscheinlich von Tierarzt und Polizei eingeschätzt wird, wird das Tier in solchen Situationen auch erschossen. Dabei muss natürlich die Sicherheit gegeben sein, dass da keine Menschen in der Nähe sind. Das ist auch nicht so einfach", sagte die Tierärztin. (mit dpa)