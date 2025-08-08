Automat soll lokale Kulturprojekte fördern

Es sieht aus wie ein schmaler Retro-Zigarettenautomat, dient aber der Förderung von Kulturprojekten. In Rödermark im Kreis Offenbach hat ein Verein einen Kulturautomaten aufgehängt. Wer dort zwei Euro einwirft, kann sich eine Schachtel ziehen, in der dann Sticker oder Kaubonbons sind. «Es fließen die vollen zwei Euro in die Projekte», sagte Jacob Garms vom Verein Rödermarkfreunde. «Momentan sammeln wir Geld für den Kurzfilmtag, der am kürzesten Tag des Jahres stattfindet.» Dort sollen zu freiem Eintritt Kurzfilmrollen gezeigt werden.

«Längerfristig sollen aber einzelne Projekte von lokalen Künstlerinnen und Künstlern gefördert werden», sagte Garms. Auf die sei man im April zum 750-jährigen Jubiläum des Stadtteils Urberach gekommen. Den Automaten habe der noch junge Verein über Kleinanzeigen gefunden und dann restauriert. Er hängt nun seit Mitte Juli in der Stadt. Der Verein sei 2023 gegründet worden und habe 25 Mitglieder.