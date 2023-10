"Loki": Folgen, Handlung und Besetzung von Staffel 2

Die zweite Staffel von "Loki" ist da. Alle Informationen zu den Folgen, der Handlung sowie zur Besetzung haben wir für Sie parat.

Die erste Staffel der "Loki"-Serie auf Disney+ war ein Erfolg: Sie kam bei vielen Zuschauern und auch bei den meisten Kritikern gut an. Das offene Ende machte klar, dass eine Staffel 2 folgt. Die erste Staffel endete mit einem wichtigen Ereignis, dass das ganze Marvel Cinematic Universe (MCU) verändert. Gleichzeitig wurde die Bühne für einen großen Bösewicht bereitet, der noch gefährlicher als Thanos sein könnte.

Mittlerweile ist die 2. Staffel von "Loki" da. Hier erfahren Sie alles darüber, um was es in der neuesten Staffel der Serie geht und welche Schauspieler mit dabei sind.

"Loki", Staffel 2: Folgen

In der zweiten Staffel von "Loki" können sich Fans erneut auf sechs Episoden freuen. Wie es bei Serien auf Disney+ üblich ist, werden diese wöchentlich veröffentlicht: Jeden Freitag erscheint ab dem 6. Oktober eine neue Folge bis zum Staffelfinale am 10. November. Die neuen Folgen von "Loki" werden ab etwa 3 Uhr morgens deutscher Zeit auf Disney+ verfügbar sein, anstatt wie in Staffel 1 um 9 Uhr.

Die Entwicklung einer zweiten Staffel hatte bereits im November 2020 begonnen. Die Dreharbeiten begannen im Juni 2022 in den Pinewood Studios und endeten im Oktober desselben Jahres. Grund für die Verzögerung der Marvel-Serie war unter anderem der in Hollywood vollzogene Autorenstreik.

Hier ist eine Übersicht zu den Folgen von Staffel 2 und den Episodentiteln:

Folge 1: "Ouroboros" - 6. Oktober 2023

Folge 2: "Breaking Brad" - 13. Oktober 2023

Folge 3: Titel noch nicht veröffentlicht - 20. Oktober 2023

Folge 4: Titel noch nicht veröffentlicht - 27. Oktober 2023

Folge 5: Titel noch nicht veröffentlicht - 3. November 2023

Folge 6: Titel noch nicht veröffentlicht - 10. November 2023

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Handlung der Serie "Loki" auf Disney+

In Staffel 1 von "Loki" entdeckten die Zuschauer, dass hinter der TVA und dem "Einzig Wahren Zeitstrahl" Kang der Eroberer steht, ein Wissenschaftler aus dem 31. Jahrhundert. Loki und Sylvie fanden diese Wahrheit heraus und die Staffel endete mit Loki in einem Kampf um die Zukunft der TVA.

Lesen Sie dazu auch

In Staffel 2 knüpft die Handlung an dieses Finale an. Loki, Mobius, Hunter B-15 und neue Verbündete navigieren durch ein gefährliches Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Richterin Renslayer, Miss Minutes und Antworten auf Fragen über freien Willen und Bestimmung.

Die Rettung der TVA, die Konfrontation mit Sylvie und die Enthüllung von Mobius' Hintergrund sind somit wichtige Aspekte der neuen Staffel. Loki trifft zudem auf verschiedene Versionen von sich selbst, während er mit den Auswirkungen einer Zeitzerrung konfrontiert wird. Die genaue Handlung bleibt jedoch bis zur Ausstrahlung der einzelnen Folgen geheim.

Besetzung von "Loki", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Selbstverständlich übernimmt wieder Tom Hiddleston weiter die Rolle des Loki. Die restliche Besetzung von "Loki" Staffel 2 besteht aus folgenden Schauspielern und Schauspielerinnen:

Rolle Schauspieler Loki Tom Hiddleston Mobius Owen Wilson Ravonna Renslayer Gugu Mbatha-Raw Hunter B-15 Wunmi Mosaku Sylvie Sophia Di Martino Casey Eugene Cordero Hunter C-20 Sasha Lane Miss Minutes Tara Strong OB Ke Huy Quan Hunter D-90 Neil Eillice General Dox Kate Dickie Judge Gamble Liz Carr

Loki, Staffel 2: Offizieller Trailer

Einen ersten Eindruck über die aufgrund der verschiedenen Zeitachsen nicht ganz einfache Handlung bietet der offizielle Trailer zu Loki, Staffel 2: