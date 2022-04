Staffel 3 von "LOL: Last One Laughing": Start, Besetzung und Folgen

"LOL: Last One Laughing" kehrt mit Staffel 3 zurück. Welche Teilnehmer gehören zur Besetzung? Wann ist der Start geplant? Hier gibt es die Infos.

Mit "LOL: Last One Laughing" hat der Streaming-Dienst Amazon Prime Video ein Erfolgsformat gefunden. 2021 liefen die ersten beiden Staffeln der Comedy-Sendung, nun gibt es Staffel 3.

Welche Stars gehören zur 3. Staffel von "LOL"?. Hier finden Sie die aktuellen Informationen rund um Teilnehmer, Start und Folgen.

"LOL", Staffel 3: Wann ist der Start auf Amazon Prime Video in Deutschland?

Der Start von Staffel 3 von "LOL" ist am 14. April 2022. Produzent Otto Steiner hatte die 3. Staffel von "LOL: Last One Laughing" noch vor der Veröffentlichung der zweiten Staffel angekündigt.

Wie viele Folgen hat die 3. Staffel von "LOL: Last One Laughing"?

Die Teilnehmer von "LOL" in Staffel 3 werden wieder sechs Stunden lang gegeneinander antreten, was in sechs Folgen gezeigt wird. Jede Woche werden zwei Folgen veröffentlicht. Das sind die Sendetermine:

Folge 1: 14.4.2022

Folge 2: 14.4.2022

Folge 3: 21.4.2022

Folge 4: 21.4.2022

Folge 5: 28.4.2022

Folge 6: 28.4.2022

Teilnehmer von "LOL", Staffel 3: Welche Stars zählen als Kandidaten zur Besetzung?

Amazon hatte im November die Besetzung von Staffel 3 von "LOL" enthüllt. Carolin Kebekus, Mirco Nontschew und Anke Engelke sind wieder mit dabei. Außerdem gibt es sieben Neuzänge.

Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 3. Staffel von "LOL" im Überblick:

Abdelkarim

Anke Engelke

Axel Stein

Carolin Kebekus

Christoph Maria Herbst

Hazel Brugger

Michelle Hunziker

Mirco Nontschew

Olaf Schubert

Palina Rojinski

Mirco Nontschew war am 3. Dezember 2021 im Alter von nur 52 Jahren überraschend gestorben. Die Dreharbeiten für Staffel 3 von "LOL" waren da schon abgeschlossen. Daher werden die Szenen mit Nontschew zu sehen sein.

Ursprünglich soll Joko Winterscheidt als Kandidat geplant gewesen sein, wurde aber durch Olaf Schubert ersetzt. Als Moderator soll einmal mehr Michael "Bully" Herbig durch die Sendung führen. Er ahndet es auch, wenn gelacht wird und unterbricht die Sendung dafür kurz.

Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 1: Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirco Nontschew, Rick Kavanian, Tedros Teclebrhan, Torsten Sträter und Wigald Boning. Gewinner war Torsten Sträter.

Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 2: Anke Engelke, Annette Frier, Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Kurt Krömer, Larissa Rieß, Martina Hill, Max Giermann, Tahnee und Tommi Schmitt. Gewinner war Max Giermann.

Regeln der Comedy-Serie "LOL: Last One Laughing"

Das Format basiert auf der japanischen Show "Hitoshi Matsumoto Presents Documental". Das Konzept war so erfolgreich, dass es als "LOL" in verschiedenen anderen Ländern mit den dortigen Comedians umgesetzt wurde.

Die Regeln von "LOL: Last One Laughing" sind auch in Deutschland einfach: Die Comedians treten um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen guten Zweck an. Gewinner ist der Teilnehmer, der es am längsten schafft, nicht zu lachen. Wer zweimal lacht oder nur grinst, ist raus.

Die Kandidaten halten sich in der Kulisse einer Wohnung auf. Dort versuchen sie natürlich mit allen Mitteln, die andere Stars mit kurzen Auftritten zum Lachen zu bringen.

Übertragung von "LOL" auf Amazon Prime Video

Die Übertragung von "LOL" gibt es nur im Stream von Amazon Prime Video. Das Abo kostet 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr. (sge)