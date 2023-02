Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing": Infos zu Start und Besetzung

Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" kommt im April 2023 auf Amazon Prime. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Besetzung, Folgen und Stream.

"LOL - Last One Laughing" kommt mit Staffel 4 auf Amazon Prime Video. Nun wurden alle Gäste bekanntgegeben: Im April 2023 müssen sich unter anderem Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu und Martina Hill das Lachen verkneifen.

Staffel 3 der Comedy-Sendung unter der Leitung von Michael Bully Herbig wurde im April 2022 auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Nur kurze Zeit später bestätigte der Komiker selbst auf seinem Instagram-Account die frohe Botschaft für alle "LOL"-Fans: Die Sendung wird in Runde 4 gehen.

Im April 2021 ist "LOL - Last One Laughing" mit Staffel 1 an den Start gegangen. Seitdem heißt es für die teilnehmenden Comedy-Stars: Auf keinen Fall lachen! Denn wer lacht, scheidet bei "LOL - Last One Laughing" aus. Leichter gesagt als getan. Wer es aber trotzdem schafft, bis zum Ende der Sendung die Mundwinkel nicht nach oben zu ziehen, gewinnt am Ende ein Preisgeld von über 50.000 Euro, das an einen selbstgewählten guten Zweck gespendet wird.

Sie möchten wissen, wann Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" an den Start geht? Welche Promis sind mit dabei? Wie viele Folgen wird es in Staffel 4 geben? Die Antwort auf all diese und weitere Fragen haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.

Wann geht "LOL - Last One Laughing" weiter? Start von Staffel 4

Staffel 1 von "LOL - Last One Laughing" lief im April 2021 an. Seitdem wurden in einem jeweils halbjährlichen Abstand Staffel 2 und Staffel 3 veröffentlicht. Wann der genaue Start von Staffel 4 ist, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Das Erscheinungsjahr und der Monat stehen allerdings schon fest: 2023 im April wird "LOL - Last One Laughing" auf Amazon Prime mit Runde 4 zu sehen sein. Alle Fans müssen sich also etwas länger als gewohnt gedulden. Sobald der exakte Starttermin offiziell bekannt gegeben wird, werden wir Sie hier darüber auf dem Laufenden halten.

Welche Comedians sind bei "LOL - Last One Laughing" dabei? Besetzung in Staffel 4

Welche Stars aus der deutschen Comedy- und TV-Welt in Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" mit dabei sind, wurde von Amazon Prime mittlerweile komplett bekannt gegeben. Fest steht außerdem, dass Michael Bully Herbig wieder durch die Sendung führen wird. Der Schauspieler wird den Comedians wieder einige lustige Herausforderungen stellen und ganz genau mithilfe vieler Kameras darauf achten, wer am Ende lacht - und wer nicht.

Das sind die zehn Comedians, die für Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" bestätigt worden sind:

Cordula Stratmann ("Schillerstraße", "Zimmer frei!")

("Schillerstraße", "Zimmer frei!") Moritz Bleibtreu ("Der Baader Meinhof Komplex", "Inside Wikileaks - Die fünfte Gewalt")

("Der Baader Meinhof Komplex", "Inside - Die fünfte Gewalt") Martina Hill ("Knallerfrauen", " heute-show ")

("Knallerfrauen", " ") Kurt Krömer ("Chez Krömer ")

("Chez ") Hazel Brugger (" heute-show ")

(" ") Michael Mittermeier ("Neues aus der Anstalt")

("Neues aus der Anstalt") Elton ("TV-Total", "Blamieren oder Kassieren XL")

Jan van Weyde ("Binge reloaded")

("Binge reloaded") Max Giermann ("Switch: Reloaded")

("Switch: Reloaded") Joko Winterscheidt (" Joko und Klaas")

Wie viele Folgen wird es bei "LOL - Last One Laughing" - Staffel 4 geben?

Der Streaming-Dienst hat sechs Folgen angekündigt und bleibt damit seinem Schema aus den Staffeln 1 bis 3 treu. Insgesamt sechs Stunden müssen die Protagonisten sich jedwedes Lachen verkneifen. Einzelne Episoden-Titel gibt es bisher noch nicht - wir liefern sie nach, sobald wir mehr wissen.

Folge 1: Titel noch unbekannt

Folge 2: Titel noch unbekannt

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Wo läuft Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" im Stream?

Genau wie die Staffeln 1 bis 3, wird es auch Staffel 4 von "LOL - Last One Laughing" beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video zu sehen geben. Um die Comedy-Sendung abrufen zu können, ist daher ein kostenpflichtiges Abonnement von Amazon Prime nötig. Dieses gibt es für 7,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar (Stand: 2. Februar 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"LOL - Last One Laughing" läuft nicht nur in Deutschland bei Amazon Prime. Das Comedy-Format gibt es unter anderem auch in Japan, Australien, Italien und Mexiko zu sehen. Mit am Bekanntesten ist die japanische Version, da dort auch die Idee von "LOL - Last One Laughing" geboren wurde.

"LOL - Last One Laughing": Konzept und Regeln

In der von Amazon produzierten Comedy-Sendung lädt Moderator Michael Bully Herbig zehn deutsche Comedians ein. Die einzige Aufgabe, die alle Teilnehmer in der Show haben: Nicht lachen! Das ist für die Promis allerdings gar nicht so einfach.

Für insgesamt sechs Stunden befinden sich alle Teilnehmer in einem Raum. In dieser Zeit versuchen die Profis der Comedy-Szene ihre Kollegen zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst in die Falle des Lachens zu tappen. Mithilfe verschiedener Kameras versucht Michael Bully Herbig, die teilweise gut versteckten Lacher ausfindig zu machen. Wer erwischt wird, hat nur noch eine Chance, weiterhin um das Preisgeld von 50.000 Euro zu spielen, welches im Anschluss an einen selbstgewählten guten Zweck gespendet wird. Sind beide Chancen vertan, müssen die Comedians die Sendung frühzeitig verlassen.

Um das Spiel noch etwas schwieriger zu gestalten, treten bei "LOL - Last One Laughing" regelmäßig Gäste aus der Comedy-Branche auf, die mit Witzen und Sketchen die Sendung aufmischen. In Staffel 1 bis 3 konnten Torsten Sträter, Max Giermann und Anke Engelke sich das Lachen verkneifen und sich das Preisgeld sichern.