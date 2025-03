26-Jähriger fährt im britischen London in Menschenmenge - eine Tote und Verletzte

In der Londoner Innenstadt ist am Dienstag ein Fahrzeug in eine Gruppe von Fußgängern gefahren - eine Frau wurde dabei getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Fahrer eines Lieferwagens wurde wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung im Straßenverkehr und Fahren unter Drogeneinfluss festgenommen. Es bestehe derzeit kein Terrorverdacht.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Kulturzentrums Somerset House und des King‘s College. Eine Frau, die zwischen 20 und 30 Jahren alt ist, starb noch vor Ort, wie die Metropolitan Police mitteilte. Ein Fußgänger sei schwer verletzt und ein weiterer leicht verletzt worden. (dpa)