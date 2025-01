Feuer in den Hollywood Hills - Evakuierungen angeordnet

Ein neues Feuer in Los Angeles hat die bekannte Hügelkette Hollywood Hills erfasst. Der Brand mit dem Namen «Sunset Fire» begann am Mittwochabend (Ortszeit), wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire mitteilte. Die Flammen breiten sich Medienberichten zufolge vom Runyon Canyon schnell aus, in Richtung des berühmten Hollywood Boulevards. Die Behörden ordneten für Teile des Stadtviertels Evakuierungen an.

Mehrere Hubschrauber, die Wasser abwarfen, waren in der Nähe des Brandherds zu sehen, hieß es in einem Bericht des Senders CBS.