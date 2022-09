"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung

"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" läuft am 10. September in der ARD. Alles rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Krimi-Marathon am Samstagabend: "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" läuft am 10. September mit Teil eins und Teil zwei in der ARD. Insgesamt macht das rund drei Stunden spannende Unterhaltung.

Schauspieler Jan Krauter schlüpft dabei in die Rolle eines ungewöhnlichen Ermittlers: Kommissar Leander Lost hat ein fotografisches Gedächtnis und einen messerscharfen Verstand, kann jedoch Gesichter nur schwer lesen und versteht keine Ironie. Was das wohl für die Ermittlungen bedeutet?

Alles rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung von "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" lesen Sie hier in diesem Artikel.

TV-Termin: Wann läuft "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" in der ARD?

Der zweiteilige Krimi-Film "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" läuft am Samstag, 10. September 2022, in der ARD. Los geht es zur Prime-Time um 20.15 Uhr mit Teil eins. Teil zwei folgt direkt danach um 21.45 Uhr. Beide Filme haben jeweils eine Spieldauer von 89 Minuten.

Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal"

Neben Jan Krauter gehören unter anderem Eva Meckbach, Daniel Christensen und Filipa Areosa zur Besetzung von "Lost in Fuseta". Wir haben Ihnen die Darstellerinnen und Darsteller in einer Übersicht zusammengefasst:

Rolle Darsteller Leander Lost Jan Krauter Graciana Rosado Eva Meckbach Carlos Esteves Daniel Christensen Soraia Rosado Filipa Areosa Raul da Silva Adriano Carvalho Miguel Duarte Anton Weil Abel Peres José Fidalgo Teresa Fiadeiro Inês Lucas Luis Dias João Craveiro Raquel Rosado Lígia Roque António Rosado Luís Esparteiro Benedict Philippe Graber Eva Laura Dutra Ousman Jobe Igor Regalla Fahrer Bandeira José Eduardo Rui Aviola Carlos Carvalho Filipe Carvalho Eduardo Frazão Henrietta Matilde Jalles Lia Alicia Chaparro Tobias Faria Francisco Nascimento Zara Bianca Nawrath Jorge José Mora Ramos Catarina da Silva Ana Água

Regie bei der Film-Reihe führte Florian Baxmeyer, das Buch schrieb Holger Karsten Schmidt.

Handlung: Darum geht es im ARD-Zweiteiler "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal"

Der Hamburger Kommissar Leander Lost wird von Europol zu einem Austauschjahr in die portugiesische Küstenstadt Fuseta geschickt. Seine Kollegen, die selbstbewusste Graciana und der lässige Carlos, wundern sich über den "Alemao". Der trägt trotz Sommerhitze einen perfekt sitzenden Anzug, weiß alles ganz genau und versteht sogar ihre kollegialen Lästereien auf Portugiesisch. Mit ihrem Humor kann der Neue jedoch wenig anfangen.

Für ein Kennenlernen bleibt aber ohnehin keine Zeit, denn die Leiche eines Privatdetektivs ist am Strand gefunden worden. Als das Trio dessen Wohnung durchsucht, kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem Lost zielgenau seinen Kollegen Carlos anschießt. Polizeichef Da Silva hat keine andere Wahl und schickt den Deutschen zurück nach Hause. Auf Intervention von Gracianas Schwester Soraia, die sein Verhalten als Asperger-Autismus erkennt, gibt ihm das Team aber doch noch eine Chance. Und schon kommen sie gemeinsam einem Wirtschaftsskandal auf die Spur. Welche Rolle spielen fragwürdige Geschäfte des lokalen Trinkwasserversorgers?

"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" in der Übertragung im TV oder Stream

"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" läuft am 10. September 2022 ab 20.15 Uhr ganz regulär und kostenlos im TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD.

Wer zu den allerersten gehören will, der Kommissar Lost in Aktion sieht, kann die beiden Filme bereits ab dem 8. September um 20.15 Uhr im Stream in der ARD Mediathek abrufen.

"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der Krimi-Reihe im Fernsehen wurde bisher noch nicht bestätigt. Für diejenigen, die "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal" noch einmal sehen möchten oder zum Ausstrahlungstermin am 10. September keine Zeit haben, gibt es aber das Angebot in der ARD Mediathek. Nach der Ausstrahlung im TV sind die Filme dort drei Monate kostenlos abufbar.

