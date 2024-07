Lottozahlen heute am 17.7.24: Die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch

Am Mittwoch sind die Lottozahlen bis zu 6 Millionen Euro wert. Damit diese Summe auf Ihrem Konto landet, müssen Sie beim Lotto am Mittwoch, dem 17.7.24, sechs Richtige und die Superzahl tippen. Die Chancen darauf, den Jackpot am Mittwoch zu knacken, sind jedoch äußerst gering: Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Direkt nach der Ziehung finden Sie die aktuellen Lottozahlen hier. Zu welcher Uhrzeit findet die Ziehung statt? Wann ist der Annahmeschluss? Gibt es einen Live-Stream zur Ziehung? Antworten auf diese Fragen und alles Wissenswerte zur Lottziehung am Mittwoch, dem 17. Juli 2024 haben wir hier für Sie.

Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch, 17.7.24

Lottozahlen: 5 - 8 - 9 - 22 - 30 - 33

Superzahl: 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Mittwoch, 17.7.24

Spiel 77: 9 3 9 7 1 9 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen heute am Mittwoch, 17.7.24

Super 6: 2 8 8 4 3 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Wenn Sie mehr über die Quoten zum Lotto am Mittwoch vom 17.7.24 erfahren möchten, dann müssen Sie sich nach der Ziehung ein wenig gedulden. Sie werden erst am Donnerstag veröffentlicht. Die Quoten geben Aufschluss darüber, ob der Jackpot beim Lotto am Mittwoch geknackt wurde und wie oft welche Gewinne abgeräumt wurden.

Sobald die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 17.7.24 feststehen, können Sie sie auf der offiziellen Seite nachlesen

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch?

Beim Annahmeschluss nehmen es die Bundesländer teilweise ganz genau: Während man in den meisten Ländern bis Punkt 18 Uhr Zeit hat, seine Lottoscheine abzugeben, muss man etwa in Hamburg etwas schneller sein. Dort ist die Annahme schon nach 17.59 Uhr nicht mehr möglich.

Was in welchem Bundesland gilt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

-Baden-Württemberg: 18.00 Uhr -Bayern: 18.00 Uhr -Berlin 18.00 Uhr -Brandenburg: 18.00 Uhr -Bremen: 18.00 Uhr -Hamburg: 17.59 Uhr -Hessen: 18.00 Uhr -Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr -Niedersachsen: 18.00 Uhr -Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr -Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr -Saarland: 18.00 Uhr -Sachsen: 18.00 Uhr -Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr -Schleswig-Holstein: 18.00 -Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Lottoziehung findet jeden Mittwoch zur gleichen Zeit statt: Pünktlich um 18.25 Uhr werden die Lottokugeln ins Rollen gebracht und kurz darauf stehen dann auch schon die Gewinnzahlen fest.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 17.7.24

Es ist immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im TV oder Stream zu sehen. Beim Lotto 6 aus 49 vom Mittwoch startet der Live-Stream generell um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49

Sogar in der niedrigsten Gewinnklasse liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn gerade einmal bei 1:76. Dazu sind nur zwei Gewinnzahlen und die Superzahl notwendig. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt im Vergleich bei 1:140 Millionen und ist damit verschwindend gering.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten für alle Klassen beim Lotto am Mittwoch:

-Gewinnklasse 1 (6 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:139.838.160 -Gewinnklasse 2 (6 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:15.537.573 -Gewinnklasse 3 (5 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:542.008 -Gewinnklasse 4 (5 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:60.223 -Gewinnklasse 5 (4 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:10.324 -Gewinnklasse 6 (4 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:1.147 -Gewinnklasse 7 (3 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:567 -Gewinnklasse 8 (3 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:63 -Gewinnklasse 9 (2 Gewinnzahlen plus Superzahl): Gewinnchance 1:76

Sie können mit ihrem 6 aus 49-Spielschein auch Zusatzlotterien auswählen. Beim Spiel 77 kommt es zum Beispiel auf die letzten sieben Zahlen der Spielscheinnummer an. Genauso läuft es bei der Super 6 - hier geht es, wie der Name schon verrät, um die letzten sechs Ziffern der Scheinnummer.

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Lotto kann süchtig machen. Sollten Sie bei sich selbst oder bei Angehörigen oder Freunden eine Glücksspielsucht feststellen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Sie erreichen die BzgA über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00.