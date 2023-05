Lottozahlen heute am 13.5.23: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag

Mit den Lottozahlen heute am 13.5.23 geht es um bis zu drei Millionen Euro. Unmittelbar nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag hier.

Mit den Lottozahlen von heute geht es um weniger Geld als noch bei der vergangenen Ziehung. Zuletzt hatten nämlich zwei Spieler den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 mit allen richtigen Gewinnzahlen geknackt und jeweils fast sieben Millionen Euro abgeräumt.

Da sehr viele Menschen Lotto spielen, wird der Hauptgewinn immer wieder mal abgeräumt. Allgemein ist die Chance auf den Jackpot mit 1:140 Millionen aber verschwindend gering.

Was sind die Lottozahlen heute am 13.4.23 beim Lotto am Samstag? Die Zahlen finden Sie direkt nach der Ziehung hier. Dazu gibt es die Quoten und weitere Infos.

Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 13.5.23

Lottozahlen: 1 - 4 - 28 - 39 - 26 - 12

Superzahl: 1

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute am 13.5.23

Spiel 77: 8 - 4 - 0 - 6 - 8 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute am 13.5.23

Super 6: 7 - 9 - 9 - 3 - 2 - 9 - 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lesen Sie dazu auch

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den aktuellen Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den Lottozahlen vom Samstag werden am Montag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Sie finden die Gewinnquoten der aktuellen Ziehung dann an dieser Stelle.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ



2 6 Richtige



3 5 Richtige + SZ



4 5 Richtige



5 4 Richtige + SZ



6 4 Richtige



7 3 Richtige + SZ



8 3 Richtige



9 2 Richtige + SZ





Lotto am Samstag: Wann ist Annahmeschluss der Lottozahlen?

Annahmeschluss für die Lottozahlen beim Lotto am Samstag ist 18.59 beziehungsweise 19 Uhr - abhängig vom Bundesland.

Wenn Sie es ganz genau wissen möchten, können Sie den Lotto-Annahmeschluss für Ihr Bundesland der folgenden Tabelle entnehmen.

Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Samstag Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 19.00 Uhr Brandenburg 19.00 Uhr Bremen 19.00 Uhr Hamburg 18.59 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 19.00 Uhr Niedersachsen 19.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 19.00 Uhr Saarland 19.00 Uhr Sachsen 19.00 Uhr Sachsen-Anhalt 19.00 Uhr Schleswig-Holstein 19.00 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Um 19.25 Uhr startet die Ziehung beim Samstagslotto. Es geht damit eine Stunde später los als beim Lotto am Mittwoch.

Lottozahlen: Übertragung der Ziehung im Live-Stream

Sie können die Ziehung der Lottozahlen live im Stream verfolgen. Die Online-Übertragung startet um 19.25 Uhr auf lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6

Mit 1:140 Millionen liegen die Chancen auf den Jackpot fast im Bereich des Unmöglichen. Wie wahrscheinlich ist es, in anderen Gewinnklassen etwas zu gewinnen?

Hier finden Sie die komplette Übersicht, wie sie auf lotto.de angegeben wird:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 nutzt als Gewinnzahlen die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Bei Super 6 geht es um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer.

So stehen die Chancen:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein Hinweis: Glücksspiel wie Lotto 6 aus 49 kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) berät Betroffene unter anderem über diese kostenlose Hotline: 0800 1 37 27 00. (sge)