Lottozahlen heute am 3.9.25: Diese Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch bringen Millionen-Gewinn

Mit den Lottozahlen von heute wird um den kleinstmöglichen Jackpot gespielt: Es geht um maximal eine Million Euro. Bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49 hatte ein Spieler nämlich den Hauptgewinn von mehr als 4,4 Millionen Euro abgeräumt. Er hatte alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig auf dem Zettel.

Dass der Jackpot geknackt wird, kommt nur selten vor. Die Chance ist mit 1:140 Millionen schließlich verschwindend gering.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto vom Mittwoch am 3.9.25? Nach der Ziehung finden Sie hier das Ergebnis. Außerdem gibt es weitere Infos zum Mittwochslotto – rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und Gewinnwahrscheinlichkeiten.

Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch, 3.9.25

Lottozahlen: 7 - 8 - 30 - 35 - 39 - 44

Superzahl: 9

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Mittwoch, 3.9.25

Spiel 77: 6 1 7 1 3 5 5

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen heute am Mittwoch, 3.9.25

Super 6: 3 1 4 8 8 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die aktuellen Quoten zu den Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch werden am Donnerstag gegen 9 Uhr veröffentlicht. Sie geben einen Überblick darüber, wie viele Gewinne pro Gewinnklasse ausgeschüttet werden. Bleibt die Klasse 1 für alle sieben Zahlen unbesetzt, steigt der Jackpot.

Sobald die aktuellen Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 3.9.25 bekannt sind, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen muss unbedingt beachtet werden. Wer zu spät dran ist, kann nicht mehr an der aktuellen Ziehung teinehmen.

Welche Uhrzeiten gelten beim Lotto-Annahmeschluss? Das sind die Angaben für alle Bundesländer:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Um 18.25 Uhr startet die Ziehung beim Lotto 6 aus 49 vom Mittwoch. Damit geht es im Vergleich zu den Ziehungen vom Samstag eine Stunde früher los.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 3.9.25

Besteht die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen? Ja, beim Lotto am Mittwoch wird immer eine Übertragung angeboten. Der Live-Stream startet heute am 3.9.25 um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Was sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6?

Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Die Chancen liegen dabei abhängig von der Klasse, den benötigten Zahlen und den möglichen Gewinnen in einer Spanne zwischen 1:63 und 1:140 Millionen.

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto am Mittwoch:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 ist optional spielbar, wenn man auf dem Lotto-Spielschein das entsprechende Kästchen ankreuzt. Wer sich dafür entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

Aber auch die Chancen beim Spiel 77 sind niedrig:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 funktioniert sehr ähnlich wie Spiel 77. Bei dieser Zusatzlotterie sind die letzten Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend.

Das sind die Wahrscheinlichkeiten für Gewinne bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis zu Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer Hilfe im Kampf gegen die Glücksspielsucht benötigt, findet bei verschiedenen Beratungsstellen Unterstützung. Es kann zum Beispiel kostenlos und anonym die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) angerufen werden. Die Telefonnummer: 0800 1 37 27 00.