Lottozahlen von gestern am 13.8.25: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Gestern, am 13. August 2025, konnten alle Lottospielerinnen und Lottospieler in Deutschland bis zu 4 Millionen Euro gewinnen. Der Jackpot wurde zuletzt am 6. August 2025 geknackt. Ein Teilnehmer erzielte sechs richtige Gewinnzahlen sowie die passende Superzahl und erhielt knapp 18 Millionen Euro. Bei der Samstagsziehung am 9. August 2025 gab es keinen Gewinner in der höchsten Gewinnklasse. Dadurch erhöhte sich der Jackpot um eine Million Euro. Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn zu erzielen, liegt allerdings bei nur etwa 1:140 Millionen.

Wie lauten die Lottozahlen von gestern, also am 13.8.25 beim Lotto am Mittwoch? Sobald die Zahlen gezogen sind, stellen wir Ihnen das Ergebnis der Lottoziehung sowie die Gewinnzahlen für die Spiele Spiel 77 und Super 6 hier in diesem Artikel zur Verfügung.

Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch, gestern 13.8.25

Lottozahlen: 9 - 11 - 13 - 30 - 41 - 46

Superzahl: 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen gestern vom 13.8.25

Spiel 77: 4 4 6 0 5 8 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen vom 13.8.25

Super 6: 5 2 5 3 7 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen vom 13. August

Die Quoten der Mittwochsziehung im Lotto zeigen, wie sich die Gewinne auf die einzelnen Teilnehmer verteilen. Aus den Angaben geht hervor, ob es einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse gab und der Hauptgewinn ausgezahlt wurde. Falls dies nicht der Fall war, erhöht sich der Jackpot für die nächste Ziehung.

Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 13.8.25 bekannt gegeben wurden, erfahren Sie diese auf der offiziellen Seite.

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch?

Der Annahmeschluss für die Spielscheine beim Mittwochs-Lotto ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich festgelegt. Die Zeitspannen weichen nur gering voneinander ab und betragen jeweils wenige Minuten.

In unserer Liste können Sie nachlesen, in welchem Bundesland welcher Lotto-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Ziehung der Gewinnzahlen im Mittwochs-Lotto 6 aus 49 startet immer um 18.25 Uhr. Kurz darauf werden alle Gewinnzahlen bekannt gegeben.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 13.8.25

Auch heute, am 13. August 2025, startet die Live-Übertragung der Mittwochs-Lottoziehung um 18.25 Uhr auf der Website lotto.de. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Ermittlung der Gewinnzahlen dort in Echtzeit verfolgen.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49: Wie stehen die Chancen?

Im Lotto 6 aus 49 gibt es neun Gewinnklassen. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten variieren je nach Klasse zwischen 1:63 und 1:140 Millionen.

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Gewinnwahrscheinlichkeiten in allen Klassen beim Lotto am Mittwoch:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

In der Zusatzlotterie Spiel 77 werden keine Lottozahlen gezogen. Der Gewinn richtet sich hier nach den letzten sieben Ziffern der auf dem Spielschein aufgedruckten Nummer.

Das sind die Gewinnchancen bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Die Zusatzlotterie Super 6 funktioniert ähnlich wie Spiel 77. In diesem Fall werden jedoch ausschließlich die letzten sechs Stellen der Spielscheinnummer für die Gewinnermittlung berücksichtigt.

So liegen die Chancen auf Gewinne bei der Zusatzlotterie Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Hier noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) stellt die kostenlose Hotline 0800 1 37 27 00 zur Verfügung, über die sich Betroffene und Angehörige von Betroffenen anonym beraten lassen können.