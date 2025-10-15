Lottozahlen heute am 15.10.25: Diese Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch bringen bis zu 1 Million Euro

Es kommt selten vor, dass der Jackpot mit allen sechs Gewinnzahlen plus Superzahl geknackt wird. Die Chance, alle sieben Zahlen zu treffen, ist verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Ein Lottospieler aus Niedersachsen knackte den Lotto 6-aus-49-Jackpot von 24 Millionen Euro. Heute beträgt der mögliche Gewinn somit erneut 1 Million Euro.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch vom 15.10.25? Nach der Ziehung des Mittwochslotto können Sie dies in diesem Artikel erfahren. Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und wie sehen die Gewinnchancen in allen Klassen aus? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch, 15.10.25

Lottozahlen: 4 - 5 - 6 - 7 - 13 - 21

Superzahl: 1

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Mittwoch, 15.10.25

Spiel 77: 5 - 8 - 9 - 4 - 1 - 2 - 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen heute am Mittwoch, 15.10.25

Super 6: 9 - 3 - 2 - 8 - 3 - 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch zeigen, welche Summen an wie viele Gewinner ausgeschüttet werden. Wenn der Jackpot nicht geknackt wird, steigt die Summe weiter. Sie werden am Donnerstag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 15.10.25 bekannt gegeben werden, finden Sie sie auf der offiziellen Seite.

Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch

Wann findet der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Mittwoch statt? Wie lange können Spieler ihre Tipps abgeben? Die Antwort hängt vom Bundesland ab, wobei die Unterschiede lediglich wenige Minuten betragen.

Diese Übersicht zeigt für alle Bundesländer in Deutschland den Lotto-Annahmeschluss:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Ziehung von Lotto 6 aus 49 beginnt am Mittwoch um 18.25 Uhr und damit eine Stunde früher als am Samstag. Es dauert in beiden Fällen nur wenige Minuten, bis die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl feststehen.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 15.10.25

Es besteht immer die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Internet zu verfolgen. Die Übertragung startet heute beim Lotto am Mittwoch vom 15.10.25 um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6?

Insgesamt gibt es beim Lotto 6 aus 49 neun Gewinnklassen. Ab drei richtigen Zahlen ist ein Geldgewinn möglich, wobei die Wahrscheinlichkeiten bei 1:63 oder 1:76 liegen. Welche Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten insgesamt?

In der folgenden Übersicht sehen Sie, wie hoch oder niedrig die Wahrscheinlichkeiten für Gewinne sind:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Spiel 77 kann optional gespielt werden, indem man nur das entsprechende Feld ankreuzt. Wer sich für das Spiel entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

So stehen die Chancen auf Gewinne bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine zusätzliche Zusatzlotterie und dem Spiel 77 sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass nur die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer zählen.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und kann süchtig machen. Es gibt verschiedene Beratungsangebote für Betroffene, Angehörige oder Interessierte, die auf der Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht aufgelistet werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet eine kostenlose Hotline an, die sich anonym unter der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 anrufen lässt.