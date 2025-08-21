Lottozahlen gestern am 20.8.25: Diese Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch bringen bis zu 9 Millionen Euro

Mit den Lottozahlen von gestern ging es um einen Jackpot, der zuletzt gestiegen war. Bei der vorherigen Ziehung hatte es kein Spieler geschafft, den Hauptgewinn mit allen sechs Gewinnzahlen plus Superzahl abzuräumen.

Dass der Jackpot geknackt wird, kommt nur selten vor. Die Chance auf alle sieben Zahlen ist nämlich verschwindend gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen gestern beim Lotto am Mittwoch vom 20.8.25? Nach der Ziehung vom Mittwochslotto erfahren Sie das in diesem Artikel. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen gestern beim Lotto am Mittwoch, 20.8.25

Lottozahlen: 4 - 19 - 21 - 38 - 39 - 47

Superzahl: 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen gester am Mittwoch, 20.8.25

Spiel 77: 2 8 1 0 5 3 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen gestern am Mittwoch, 20.8.25

Super 6: 1 8 8 3 8 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von gestern

Die aktuellen Quoten zu den Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch zeigen, wie viele Spieler welche Gewinne erhalten und ob der Jackpot geknackt wurde. Die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 20.8.25 werden am Donnerstag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Sobald die aktuellen Quoten feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch?

Der Lotto-Annahmeschluss gibt an, bis zu welcher Uhrzeit Spieler ihre Tipps abgeben müssen, um noch an der aktuellen Ziehung teilnehmen zu können. Es gibt dabei Unterschiede zwischen den Bundesländern, die sind aber minimal.

Das ist der Überblick für alle Bundesländer in Deutschland, wo welcher Annahmeschluss für die Lottozahlen gilt:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Was ist die Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch?

Beim Lotto 6 aus 49 vom Mittwoch beginnt die Ziehung immer um dieselbe Uhrzeit: Um 18.25 Uhr geht es los. Nach wenigen Minuten stehen die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl dann auch schon fest.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream gestern am 20.8.25

Es ist möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu verfolgen. Beim Lotto am Mittwoch gestern am 20.8.25 gibt es die Übertragung im Live-Stream ab 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Was sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6?

Beim Lotto 6 aus 49 gibt es ab drei richtigen Zahlen Geld. Aber selbst in den niedrigsten Gewinnklassen liegen die Chancen nur bei 1:63 und 1:76.

Wie sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto vom Mittwoch insgesamt aus? Das ist der Überblick für alle Gewinnklassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 lässt sich optional auf demselben Schein spielen. Dabei geht es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

So stehen die Gewinnchancen bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie und Spiel 77 sehr ähnlich. Auch dabei dreht sich alles um die letzten Ziffern der Spielscheinnummer - aber nur um die letzten sechs.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Wer unter einer Sucht leidet, sollte sich an eine Beratungsstelle wenden. Dafür kann unter anderem kostenlos und anonym die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) angerufen werden. Die Telefonnummer lautet 0800 1 37 27 00.