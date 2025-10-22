Lottozahlen heute am 22.10.25: Diese Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch bringen 6 Millionen Euro

Mit den Lottozahlen von heute wird um bis zu 6 Millionen Euro gespielt. Bei der vorherigen Ziehung konnte kein Spieler den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 knacken. Niemand hatte es geschafft, alle sechs Gewinnzahlen plus Superzahl auf dem Spielschein zu haben.

Wer den Jackpot abräumen will, muss wirklich alle sieben Zahlen korrekt vorweisen können. Die Chance darauf ist allerdings verschwindend gering: Die Wahrscheinlichkeit beträgt nur 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch vom 22.10.25? Nach der Ziehung vom Mittwochslotto finden Sie das Ergebnis sofort in diesem Artikel. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch, 22.10.25

Lottozahlen: 4 - 14 - 19 - 26 - 35 - 40

Superzahl: 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Mittwoch, 22.10.25

Spiel 77: 0 - 0 - 7 - 7 - 4 - 1 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen heute am Mittwoch, 22.10.25

Super 6: 4 - 1 - 7 - 1 - 3 - 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die aktuellen Quoten zu den Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch werden am Donnerstag gegen 9 Uhr veröffentlicht. Sie geben einen Überblick darüber, wie viele Gewinne pro Gewinnklasse ausgeschüttet werden. Bleibt die Klasse 1 für alle sieben Zahlen unbesetzt, steigt der Jackpot weiter.

Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 22.10.25 veröffentlicht wurden, finden Sie sie auf der offiziellen Seite.

Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Mittwoch ist nicht in jedem Bundesland einheitlich. Allerdings könnten die Unterschiede kaum kleiner sein: Es geht nur um wenige Minuten.

Hier finden Sie für alle Bundesländer in Deutschland eine Übersicht, wann der Lotto-Annahmeschluss ist:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Beim Lotto 6 aus 49 vom Mittwoch startet die Ziehung immer um 18.25 Uhr und damit eine Stunde früher als am Samstag. Nach wenigen Minuten stehen die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl fest.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 22.10.25

Anders als beim Eurojackpot ist es beim Mittwochslotto immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu verfolgen. Heute am 22.10.25 startete die Übertragung im Live-Stream um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Insgesamt gibt es neun verschiedene Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Die schlechte Nachricht für alle Spieler: In allen ist die Gewinnchance niedrig.

Wie die Chancen in den verschiedenen Klassen beim Lotto am Mittwoch stehen, zeigt diese Tabelle:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Auf demselben Spielschein von Lotto 6 aus 49 lassen sich auch Zusatzlotterien spielen. Spiel 77 ist eine davon. Dabei dreht sich alles um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

Das sind die Gewinnklassen bei Spiel 77 samt Wahrscheinlichkeiten:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie, die auf die letzten Ziffern der Spielscheinnummer abzielt. Hierbei geht es aber nur um die letzten sechs Ziffern.

Das sind die Gewinnchancen bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 kann süchtig machen. In Deutschland gibt es mehrere Beratungsangebote, um Glücksspielsucht zu bekämpfen. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline mit der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 an.