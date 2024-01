Lottozahlen heute am 24.1.24: Das sind die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch

Mit den Lottozahlen heute vom 24.1.24 wird um eine Million Euro gespielt. Nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch aktuell hier.

Die Lottozahlen von heute sind "nur" eine Million Euro wert, weil bei der vergangenen Ziehung ein Spieler den Jackpot mit allen richtigen Zahlen geknackt hat. Fast 16 Millionen Euro hat der Glückliche beim Lotto 6 aus 49 gewonnen.

Für fast alle Lottospieler wird sich der Traum von den Millionen allerdings nie erfüllen. Dafür muss man nämlich die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig auf dem Zettel haben - und die Chance liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute am 24.1.24 beim Lotto am Mittwoch? Das erfahren Sie nach der Ziehung sofort hier. Dazu gibt es die Quoten und Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung oder Übertragung im Live-Stream beim Mittwochslotto.

Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch, 24.1.24

Lottozahlen: 9, 10, 19, 29, 35, 39

Superzahl: 1

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Mittwoch, 24.1.24

Spiel 77: 0856870

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen heute am Mittwoch, 24.1.24

Super 6: 994896

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Wie viele Gewinne in welcher Klasse ausgeschüttet werden, zeigen die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen. Zur Ziehung beim Mittwochslotto werden sie am Donnerstag gegen 9 Uhr veröffentlicht. Wenn die Gewinnquoten zur Ziehung vom 24.1.24 bekannt sind, erfahren Sie sie hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ



2 6 Richtige



3 5 Richtige + SZ



4 5 Richtige



5 4 Richtige + SZ



6 4 Richtige



7 3 Richtige + SZ



8 3 Richtige



9 2 Richtige + SZ





Lotto am Mittwoch: Wann ist der Annahmeschluss der Lottozahlen?

Beim Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Mittwoch gibt es zwar Unterschiede zwischen den Bundesländern, die fallen aber minimal aus. Entweder müssen die Zahlen bis um 17.59 oder bis um 18 Uhr abgegeben werden.

Hier sehen Sie den Lotto-Annahmeschluss für alle Bundesländer:

Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Mittwoch Baden-Württemberg 18.00 Uhr Bayern 18.00 Uhr Berlin 18.00 Uhr Brandenburg 18.00 Uhr Bremen 18.00 Uhr Hamburg 17.59 Uhr Hessen 18.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 17.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.00 Uhr Saarland 18.00 Uhr Sachsen 18.00 Uhr Sachsen-Anhalt 18.00 Uhr Schleswig-Holstein 18.00 Uhr Thüringen 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch ist in jeder Woche dieselbe: Um 18.25 Uhr geht es los. Wenige Minuten später stehen die Lottozahlen inklusive Superzahl dann fest.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 24.1.24

Es ist möglich, die Ziehung der Lottozahlen im Live-Stream zu sehen. Los geht es am 24.1.24 um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6

Wegen der extrem geringen Wahrscheinlichkeit ist es unrealistisch, den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 zu knacken. Aber wie sehen die Chancen in den anderen Gewinnklassen aus?

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Gewinnwahrscheinlichkeiten in allen Klassen beim Lotto 6 aus 49:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Spiel 77 lässt sich als Zusatzlotterie optional spielen. Wer sich mit einem entsprechenden Kreuz auf dem Spielschein für die Teilnahme entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

So sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Spiel 77 aus:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie. Hierbei geht es um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer.

So stehen die Chancen auf einen Gewinn bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Für Betroffene und Angehörige gibt es verschiedene Hilfsangebote. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline mit der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 an, die anonym angerufen werden kann. (sge)