Lottozahlen heute am 24.9.25: Diese Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch bringen bis zu 15 Million Euro

Mit den Lottozahlen von heute geht es um bis zu 15 Millionen Euro. Der Jackpot vom Lotto 6 aus 49 war zuletzt gestiegen, da bei der vorherigen Ziehung kein Spieler alle sechs Gewinnzahlen plus Superzahl richtig auf dem Spielschein hatte.

Dass der Jackpot geknackt wird, kommt generell nur selten vor. Die Chance auf alle sieben Zahlen ist nämlich verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Übrigens: Bei der Eurojackpot-Ziehung vom 23.9.25 wurde der Hauptgewinn nach vielen Wochen abgeräumt - 120 Millionen gehen nach Deutschland.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch vom 24.9.25? Nach der Ziehung vom Mittwochslotto erfahren Sie das in diesem Artikel. Dazu beantworten wir weitere Fragen: Wann war der Annahmeschluss? Was war die Uhrzeit der Ziehung? Und wie sehen die Gewinnchancen in allen Klassen aus?

Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch, 24.9.25

Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen

Superzahl: Zahl wird noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Mittwoch, 24.9.25

Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen heute am Mittwoch, 24.9.25

Super 6: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen wurden am Donnerstag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Sie verraten, welche Gewinne ausgeschüttet wurden und ob der Jackpot geknackt werden konnte. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 24.9.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto 6 aus 49 am Mittwoch? Die Antwort hängt vom Bundesland ab, die Unterschiede betragen aber nur wenige Minuten.

Diese Übersicht zeigt für alle Bundesländer in Deutschland, wo welcher Lotto-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Uhrzeit der Ziehung ist beim Mittwochslotto immer dieselbe: Los geht es um 18.25 Uhr. Nach wenigen Minuten stehen die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl fest.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 24.9.25

Es ist immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu verfolgen. Die Übertragung startet beim Lotto 6 aus 49 vom Mittwoch um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Die Chancen sind leider überall gering. Selbst in den niedrigsten Klassen für drei richtige Zahlen liegen sie nur bei 1:63 und 1:76.

Das sind alle Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto am Mittwoch in der Übersicht:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie, die optional auf demselben Spielschein von Lotto 6 aus 49 gespielt werden kann. Dabei geht es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

Das sind die Gewinnchancen bei Spiel 77 :

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Die Zusatzlotterie Super 6 ist Spiel 77 sehr ähnlich. Dabei zählen aber nur die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer - also eine Ziffer weniger.

Hier bekommen Sie den Überblick über die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Für Betroffene, Angehörige oder Interessierte gibt es verschiedene Beratungsangebote in Deutschland, die auf der Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht aufgelistet werden. Unter anderem bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline an, die sich anonym über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00 anrufen lässt.