Lottozahlen gestern am 6.8.25: Das waren die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Wurde ein Spieler durch die gestrigen Lottozahlen zum Millionär? Da der Jackpot der letzten Ziehung vom Lotto 6 aus 49 nicht geknackt wurde, wuchs der Gewinnbetrag für Mittwoch, den 6. August 2025, auf bis zu 18 Millionen Euro. Allerdings war die Chance, diesen zu gewinnen, mit 1:140 Millionen äußerst gering.

Wie lauteten die Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch vom 6.8.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Zusätzlich gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch, gestern 6.8.25

Lottozahlen: 4 - 17 - 20 - 32 - 35 - 42

Superzahl: 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen gestern vom 6.8.25

Spiel 77: 6 - 9 - 3 - 8 - 7 - 0 - 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 6.8.25

Super 6: 4 - 6 - 5 - 9 - 5 - 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von gestern

Die aktuellen Gewinnquoten der Mittwochslotto-Ziehung bieten einen Überblick darüber, wie viele Teilnehmer welche Beträge erzielt haben. Zudem zeigen sie, ob jemand in der höchsten Gewinnklasse gewonnen und den Jackpot erreicht hat. Sollte dies nicht der Fall sein, erhöht sich der Jackpotbetrag für die nächste Ziehung.

Sobald die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 6.8.25 veröffentlicht wurden, finden Sie diese auf der offiziellen Seite.

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch?

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Mittwochslotto variiert je nach Bundesland, in dem der Spielschein abgegeben wird. Die Unterschiede sind jedoch gering und liegen nur bei wenigen Minuten.

Für einen besseren Überblick haben wir hier für Sie aufgelistet, wo welcher Lotto-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Ziehung der Lottozahlen bei 6 aus 49 findet mittwochs stets um 18.25 Uhr statt. Kurz darauf sind die sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl bekannt.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream gestern am 6.8.25

Die Lottozahlen konnten gestern, am 6. August 2025, im Live-Stream verfolgt werden. Die Übertragung des Mittwochslottos begann um 18.25 Uhr auf der Website lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49: Wie stehen die Chancen?

Beim Lotto 6 aus 49 existieren neun verschiedene Gewinnstufen. Die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, reicht je nach Stufe von 1:63 bis hin zu 1:140 Millionen.

Hier sehen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten für Lotto am Mittwoch im Überblick:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 basiert nicht auf den klassischen Lottozahlen. Stattdessen wird hier der Gewinn durch die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer bestimmt.

So liegen die Chancen auf Gewinne bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine optionale Zusatzlotterie, die sich in ihrem Aufbau an das Spiel 77 anlehnt. Im Unterschied dazu werden bei Super 6 ausschließlich die letzten sechs Ziffern der auf dem Spielschein aufgedruckten Nummer berücksichtigt.

Das sind die Gewinnchancen bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiele wie Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 können süchtig machen. In Deutschland stehen Betroffenen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht. Zusätzlich bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine anonyme und kostenlose Hotline unter der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 an.

Vanessa Angrick Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lottozahlen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lotto am Mittwoch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weitere Fragen (KI generiert) Wie hoch war der Jackpot bei der Lottoziehung am 18.6.25? Icon Pfeilspitze nach unten Der Jackpot bei der Ziehung vom 18.6.2025 betrug bis zu 6 Millionen Euro, da er zuvor gestiegen war, weil kein Spieler alle Gewinnzahlen richtig hatte, laut dem Bericht vom 19. Juni 2025. Mehr erfahren Was geschah bei der Lottoziehung am 11.6.25? Icon Pfeilspitze nach unten Bei der Lottoziehung am 11.6.2025 wurde der kleinstmögliche Jackpot von 1 Million Euro ausgespielt, da bei der vorherigen Ziehung ein Spieler den Hauptgewinn erzielte. Dies berichtete der Artikel vom 12. Juni 2025. Mehr erfahren Welche Gewinnhöhe gab es am 9.7.25 beim Lotto? Icon Pfeilspitze nach unten Am 9.7.2025 gab es bei der Lottoziehung einen Jackpot von bis zu 10 Millionen Euro. Zwei Teilnehmer hatten alle sechs Gewinnzahlen richtig, jedoch fehlte die Superzahl. Dies steht im Artikel vom 10. Juli 2025. Mehr erfahren Wie hoch war der Lottogewinn am 30.7.25? Icon Pfeilspitze nach unten Am 30.7.2025 gab es bis zu 13 Millionen Euro zu gewinnen. Der Jackpot war durch die vorherigen Ziehungen angestiegen. Dies geht aus dem Bericht vom 31. Juli 2025 hervor. Mehr erfahren Was war der höchste Gewinn am 15.1.25? Icon Pfeilspitze nach unten Am 15.1.2025 gewann ein Spieler mit sechs richtigen Zahlen über 3,4 Millionen Euro. Allerdings fehlte die Superzahl, um den Jackpot von 9 Millionen Euro zu gewinnen, laut dem Artikel vom 16. Januar 2025. Mehr erfahren

Feedback zu dieser KI-Funktion