Lottozahlen gestern am 8.10.25: Diese Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch bringen einen Millionen-Gewinn

Beim Lotto 6 aus 49 wurde der Jackpot zuletzt geknackt: Ein Spieler hatte mit allen sechs Gewinnzahlen plus Superzahl mehr als 24 Millionen Euro gewonnen. Das bedeutet aber auch, dass mit den Lottozahlen von gestern nur um den kleinstmöglichen Hauptgewinn gespielt wird: um eine Million Euro.

Dass der Jackpot wie zuletzt geknackt wird, kommt nur extrem selten vor. Die Chance, alle sieben Zahlen richtig auf dem Zettel zu haben, liegt nämlich gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch vom 8.10.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis sofort in diesem Artikel. Dazu gibt es weitere Infos zum Mittwochslotto – rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen gestern beim Lotto am Mittwoch, 8.10.25

Lottozahlen: 6 - 7- 10 - 20 - 40 - 42

Superzahl: 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen gestern am Mittwoch, 8.10.25

Spiel 77: 5 - 6 - 0 - 5 - 4 - 7 - 1

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen gestern am Mittwoch, 8.10.25

Super 6: 7 - 4 - 8 - 7 - 0 - 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Lottozahlen von gestern

Die aktuellen Quoten zu den Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch zeigen, welche Summen an wie viele Gewinner ausgeschüttet werden. Wird der Jackpot nicht geknackt, steigt die Summe weiter. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 8.10.25 veröffentlicht werden, finden Sie sie auf der offiziellen Seite.

Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Mittwoch? Also wie lange haben Spieler Zeit, ihre Tipps abzugeben? Die Antwort hängt vom Bundesland ab, wobei die Unterschiede nur wenige Minuten betragen.

Diese Übersicht zeigt für alle Bundesländer in Deutschland, wo welcher Lotto-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Beim Lotto 6 aus 49 vom Mittwoch startet die Ziehung um 18.25 Uhr und damit eine Stunde früher als am Samstag. In beiden Fällen dauert es nur wenige Minuten, bis die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl feststehen.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream gestern am 8.10.25

Es ist immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Die Übertragung startete gestern beim Lotto am Mittwoch vom 8.10.25 um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6?

Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Geld gibt es ab drei richtigen Zahlen, wofür die Chancen bei 1:63 oder 1:76 stehen. Welche Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten insgesamt?

Hier sehen Sie für alle Klassen beim Lotto am Mittwoch, wie hoch beziehungsweise niedrig die Chancen auf Gewinne sind:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 kann optional gespielt werden, wofür nur das entsprechende Feld angekreuzt werden muss. Wer sich dafür entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

So stehen die Chancen auf Gewinne bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie und Spiel 77 sehr ähnlich. Hierbei zählen aber nur die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinwei: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Für Betroffene oder Angehörige gibt es verschiedene Beratungsstellen. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline mit der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 an. Dort lässt sich auch anonym anrufen.