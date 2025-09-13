Lottozahlen heute vom Samstag, 13.9.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen bis zu 9 Millionen

Mit den Lottozahlen von heute geht es um mehr Geld als bei der vorherigen Ziehung: um bis zu neun Millionen Euro. Zuletzt war es nämlich keinem Spieler gelungen, alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig auf dem Zettel zu haben.

Wer den Jackpot knacken möchte, muss wirklich alle sieben Zahlen richtig vorweisen können. Die Chance darauf liegt mit 1:140 Millionen allerdings fast im Bereich des Unmöglichen.

Was sind die Lottozahlen heute vom Samstag am 13.9.25? Nach der Ziehung vom Samstagslotto finden Sie das Ergebnis hier. Dazu gibt es weitere Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen heute vom Samstag, 13.9.25

Lottozahlen: 2 - 8 - 15 - 23 - 25 - 43

Superzahl: 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute vom 13.9.25

Spiel 77: 4768414

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute vom 13.9.25

Super 6: 093542

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag werden am nächsten Werktag veröffentlicht: am Montag um etwa 9 Uhr. Dann ist klar, welche Gewinnsummen an wie viele Spieler ausgeschüttet wurden und ob der Jackpot geknackt wurde. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 13.9.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Annahmeschluss für die Lottozahlen?

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen ist nicht für alle Bundesländer einheitlich. Bei den Unterschieden geht es aber nur um ein paar Minuten.

Welcher Lotto-Annahmeschluss in Ihrem Bundesland gilt, sehen Sie hier:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Um 19.25 Uhr startet die Ziehung beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag. Im Vergleich zu den Mittwoch-Ziehungen geht es damit eine Stunde später los. In beiden Fällen dauert es nur wenige Minuten, bis die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl gezogen wurden.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 13.9.25

Beim Lotto 6 aus 49 ist es immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Beim Samstagslotto heute am 13.9.25 beginnt die Übertragung im Live-Stream um 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

In den neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49 fällt die Höhe der Gewinne sehr unterschiedlich aus und damit auch die Gewinnchance. Geld lässt sich ab drei richtigen Zahlen gewinnen – in Klasse 9 mit zwei Gewinnzahlen plus Superzahl, in Klasse 8 mit drei richtigen Gewinnzahlen.

So stehen die Chancen in allen Klassen beim Lotto am Samstag:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Auf dem Lotto-Spielschein lassen sich auch Zusatzlotterien auswählen. Bei Spiel 77 lässt sich mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 funktioniert ähnlich wie Spiel 77. Bei der Spielscheinnummer geht es dabei aber nur um die letzten sechs Ziffern.

So stehen die Chancen, bei Super 6 Geld zu gewinnen:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Egal ob Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 - Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene, Angehörige oder Interessierte können sich an verschiedene Beratungsstellen wenden. Eine Übersicht bietet die Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht. Ein Angebot ist die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00 kann auch anonym angerufen werden.