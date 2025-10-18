Lottozahlen heute am 18.10.25: Die Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag

Mit den richtigen Lottozahlen können Sie am Samstag, 17.10.25, einen Jackpot in Höhe von vier Millionen Euro gewinnen. Damit liegt der Gewinnbetrag drei Millionen Euro über dem Niveau der Ziehung vom vergangenen Mittwoch, bei der „nur“ eine Million Euro im Jackpot waren.

Unabhängig von der Höhe des Jackpots bleibt der Hauptgewinn äußerst unwahrscheinlich – die Chance, mit sechs Richtigen plus Superzahl den Jackpot zu knacken, beträgt nur 1: 140 Millionen. Am Mittwoch hatten fünf Spieler zwar nicht die Superzahl auf dem Zettel, mit sechs Richtigen gewannen sie jeweils aber mehr als 200.000 Euro.

Wie lauten die aktuellen Lottozahlen beim Lotto heute am Samstag, dem 18.10.25? Direkt nach der Ziehung haben wir die Gewinnzahlen für Sie bereitgestellt. Dazu liefern wir Infos zum Annahmeschluss und verraten Ihnen, wo Sie die Lottoziehung live verfolgen können. Wer sich für die Gewinnchancen in allen Klassen interessiert, wird ebenfalls bei uns fündig.

Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 18.10.25

Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen

Superzahl: Zahl wird noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Samstag, 18.10.25

Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 18.10.25

Super 6: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von Samstag

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag geben einen Überblick, in welchen Gewinnklassen welche Summen an wie viele Gewinner ausgeschüttet werden. Wenn die Gewinnquoten zur Ziehung vom 18.10.25 am Montag um etwa 9 Uhr bekannt sind, finden Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss der Lottozahlen?

Wer bei der aktuellen Ziehung mitmachen will, muss den Spielschein pünktlich abgeben. Die Uhrzeit für den Lotto-Annahmeschluss ist in allen Bundesländern ungefähr gleich. Es gibt nur minimale Unterschiede von maximal einer Minute.

Welcher Annahmeschluss für die Lottozahlen in Ihrem Bundesland gilt, zeigt diese Übersicht

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag: Wann werden die Zahlen gezogen?

Die Ziehung beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag beginnt um 19.25 Uhr. Es dauert nicht lange, bis die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl gezogen sind. Schon nach wenigen Minuten stehen sie fest und die Spieler können sie mit ihren eigenen Tipps abgleichen.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 18.10.25

Wer die Ziehung der Lottozahlen live im Stream verfolgen möchte, hat beim Lotto 6 aus 49 jeden Samstag und Mittwoch die Gelegenheit dazu. Die Übertragung wird kostenlos auf der Seite lotto.de angeboten. Der Live-Stream beginnt in der Regel um 19.25 Uhr.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Die Chance auf den Jackpot in Gewinnklasse 1 beträgt nur 1:140 Millionen. Wie sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten in den anderen acht Klassen aus?

Das ist die Übersicht darüber, wie wahrscheinlich beziehungsweise unwahrscheinlich Gewinne beim Samstagslotto sind:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Auf demselben Spielschein wie Lotto 6 aus 49 lässt sich die Zusatzlotterie Spiel 77 auswählen, für die eigene Kosten anfallen. Wer sich dafür entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

So stehen die Chancen bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Mit Super 6 lässt sich noch eine weitere Zusatzlotterie auswählen, die fast nach denselben Regeln funktioniert. Hier geht es aber nur um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer.

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und der Super 6 handelt es sich um Glücksspiel, das süchtig machen kann. In Deutschland gibt es verschiedene Beratungsangebote für Glücksspielsüchtige sowie für Angehörige von Betroffenen. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline an, die anonym und kostenlos angerufen werden kann. Die Telefonnummer lautet 0800 1 37 27 00.